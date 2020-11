La Lazio recupera pezzi in vista della trasferta contro il Torino in programma domenica pomeriggio. Il club biancoceleste ha infatti reso noto l'elenco dei convocati da Simone Inzaghi per il match contro i granata: nella lista dei 24 ci sono anche Immobile, Strakosha, Leiva e Luiz Felipe. Si riduce quindi l'emergenza che aveva visto la formazione laziale affrontare la trasferta di Bruges in Champions League mercoledì scorso con l'organico ridotto all'osso. Nella giornata di sabato la Lazio aveva comunicato ufficialmente la presenza di un focolaio di Covid-19 all'interno del gruppo squadra.