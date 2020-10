Pari e patta. Giustamente, in fondo. Lazio e Inter pareggiano per 1-1 il big match della domenica pomeriggio, dividendosi punti e rimpianti. Lautaro Martinez da una parte, Milinkovic-Savic dall'altra. Ma non sono che due episodi di una gara piena zeppa di cose da raccontare: un palo che avrebbe potuto cambiare tutto (Brozovic nei minuti finali), due espulsioni (prima Immobile e poi Sensi per altrettanti falli di reazione) e tre infortuni, tutti dei padroni di casa. L'Inter subisce gol proprio quando pare aver la partita in pugno, consentendo alla Lazio di tornare improvvisamente in partita, ed è questo il rammarico più grosso per Conte. Ma in generale, come detto, il pari può considerarsi il risultato più corretto di una partita bella, aperta e in bilico fino all'ultimo secondo.