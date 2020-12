"Sono soddisfatto perché avevo chiesto determinazione e l'abbiamo avuta. Sapevamo di poter soffrire e così è stato però penso che i ragazzi, nonostante le 24 ore per preparare la gara, l'abbiano voluta vincere a tutti i costi". Così, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi commenta la vittoria per 2-1 sullo Spezia a Cesena. L'allenatore biancoceleste fa i complimenti alla squadra ma non rinuncia a dare una bacchettata: "Dobbiamo migliorare perché determinati errori non possiamo concederli, ma devo anche dire che siamo tornati mercoledì alle 5 e mezza del mattino da Dortmund, giovedì ci siamo ritrovati il pomeriggio e ieri (venerdì, ndr) siamo partiti per affrontare un avversario tosto".

Su Immobile

"Poteva starci l'idea di non farlo giocare dall'inizio perché è stato a casa 20 giorni e da quando è tornato non ha saltato neanche una partita, ma avevo problemi nel reparto avanzato con Muriqi a casa e Correa che non potevo utilizzare. Avevo Caicedo che ha dovuto fare due antidolorifici per aiutare la squadra. Per fortuna Immobile ha segnato, Caicedo ci ha dato una mano e abbiamo vinto una partita importante ai fini della classifica".

Sullo Spezia

"Per noi questa partita era uno scoglio difficile che siamo riusciti a superare. A fine primo tempo eravamo sul 2-0, ma non possiamo concedere il gol allo Spezia come abbiamo fatto perché abbiamo riaperto una partita che fino a quel momento era in controllo".

Sulla classifica

"L'anno scorso con un impegno a settimana prima della pandemia sappiamo tutti cosa stava facendo la Lazio. Era totalmente diverso rispetto a ora: dobbiamo preparare tre partite in una settimana e contro squadre con ottimi allenatori e ben organizzate. In questo momento, guardando la classifica con tutte le problematiche che abbiamo avuto, me la tengo stretta. Ma c'è poco tempo per le analisi, martedì abbiamo una gara molto importante e l'occasione di qualificarci agli ottavi di Champions League, un obiettivo che manca da 19 anni".

Inzaghi: "Rammarico per non essere già qualificati"

