Dopo aver raccolto un solo punto contro Benevento e Verona, la Lazio torna a fare bottino pieno contro una diretta rivale per la zona Champions come il Napoli. Ai microfoni di Sky Sport hanno parlato Simone Inzaghi e Luigi Riccio, secondo di Gennaro Gattuso ancora alle prese con i problemi all’occhio.

SIMONE INZAGHI (ALLENATORE LAZIO)

“Abbiamo perso dei punti importanti fino ad oggi, nelle ultime prestazioni però la squadra c’è sempre stata anche se è arrivato un solo punto. Noi abbiamo avuto delle problematiche importanti, abbiamo perso tantissimi giocatori per Covid come Immobile, Leiva, Luis Alberto e molti altri. La qualificazione agli ottavi di Champions non deve essere un punto d’arrivo e dobbiamo continuare a lottare in campionato”.



PACE FATTA CON LUIS ALBERTO

“L’abbraccio con Luis Alberto? Sono stati giorni di analisi, c’è un bellissimo rapporto con tutti. Luis sta vivendo un momento complicato con una pubalgia fastidiosa che gli impedisce di allenarsi sempre ed ha avuto anche il Covid”.

CAPITOLO RINNOVO

“Il mio rinnovo? Con il presidente ci lavoro dal 2004, abbiamo iniziato a parlarne dopo la qualificazione agli ottavi ma ne riparleremo dopo Natale. Nel calcio non si può mai sapere”.

REINA TITOLARE

“Reina sta facendo benissimo, Strakosha ha avuto il Covid e forse sbagliando io l’ho schierato subito al suo rientro e non ha collezionato ottime prestazioni. In questo momento Pepe è in un gran momento e non sarebbe giusto lasciarlo in panchina”





LUIGI RICCIO (VICE-ALLENATORE NAPOLI)

“Questa sera non eravamo noi, siamo stati troppo prevedibili – ha dichiarato il secondo di Gattuso a Sky Sport – , è un passo indietro rispetto a tante altre partite. Abbiamo bisogno di riprenderci subito, sappiamo che non siamo quelli visti stasera. È un passo indietro rispetto a tante altre partite. Sarebbe troppo facile trovare degli alibi, dobbiamo fare di più, il mister pretende di più. Siamo una squadra seria, che di solito fa le cose bene...ma stasera non è stato così".

