Calcio

Lazio, Inzaghi senza voce: "Felici per i tifosi"

Il tecnico biancoceleste gioisce dopo la vittoria nel derby di Roma: "Siamo contenti per loro, che ci hanno aspettati prima della partita per augurarci l'in bocca al lupo, ma sono felice anche per i ragazzi".

00:01:34, 5 Visualizzazioni, 24 minuti fa