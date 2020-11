"Non so cosa dire, il gol è di tutti, Correa è stato bravissimo. Il merito però è di tutti noi. Immobile? Mi è sembre vicino, è sempre vicino alla squadra. Tutti loro ci sono mancati oggi, ma in un paio di giorni torneranno da noi. Ciro è la bandiera, ci manda sempre tanti stimoli sulla chat. La squadra se non molla mai può arrivare fino alla fine. Ci serviva una partita come questa per fare bene come abbiamo fatto l’anno scorso ed è arrivata contro la Juventus".

"Non so come faccia Caicedo a segnare sempre all'ultimo, non c'è una spiegazione logica. Per fortuna lo abbiamo noi. Questo gruppo non molla mai e merita tante soddisfazioni, ha dimostrato di essere grande e di non ascoltare quello che dicono fuori. L'approccio alla partita è stato buono, la Juventus ha fatto bene mentre noi in certi momenti siamo andati oltre".