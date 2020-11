"Mi prendo le mie responsabilità, ho fatto una ca....a. Chiedo scusa alla gente che si è sentita offesa, non era mia intenzione. Non sono laziale, ma devo ringraziare la Lazio per tutto ciò che mi ha dato. Dobbiamo continuare a essere una famiglia, ho sbagliato il momento". Questo uno dei passaggi più consecutivi del video (con tanto di comunicato preparato in accordo con la Lazio) attraverso il quale Luis Alberto fa dietrofront dopo le dichiarazioni molto polemiche rilasciate nei confronti del presidente Claudio Lotito. "Ciao a tutti! Sono qui per sistemare un po' tutto - le prime parole di Luis Alberto -. Avevo qui un discorso preparato con Angelo (Peruzzi, ndr), ma voglio parlarvi in diretta. Ho sempre detto ciò che penso, i soldi non sono tutto, è un momento difficile, lo so. Sono cresciuto come uno di 8 fratelli. Voglio chiudere la questione, così non esce più e continuiamo a divertirci giocando a calcio".