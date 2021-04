Classifiche e risultati

Serie A Lazio-Milan 3-0, pagelle: Correa straripante, Tomori disastroso 2 ORE FA

I nostri avversari sono stati più bravi negli episodi. Nel primo tempo abbiamo giocato meglio, mi aspettavo di più dalla squadra, abbiamo le qualità tecniche e fisiche per fare meglio. Sul 2-0 la gara è diventata molto complicato e non vedo come può non essere fallo quello su Calhanoglu. E' andato anche a rivederlo, è impossibile che non sia evidente come Leiva prenda Calhanoglu e non il pallone. Noi dovevamo fare di più, adesso dobbiamo dimostrare di essere forti e reagire subito, questa è una sconfitta pesante”.

"Mi aspettavo di più e possiamo fare di più"

Abbiamo messo la Lazio nella zona dove predilige, aspettare e ripartire in contropiede. Nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni dove bastava poco per segnare. Non esserci riusciti ci ha un pochino scosso, poi l'episodio del secondo gol l'ha ancora più complicata. Quali errori sul primo gol? Sul primo gol eravamo anche messi bene, è una situazione che ci sta capitando spesso nelle ultime gare. Si poteva chiudere molto prima lo spazio, dovevamo fare qualcosa in più. Poi abbiamo fatto la partita, gli errori ci sono, dobbiamo fare il massimo per finire al meglio il campionato. L'episodio del 2-0 ci ha reso la gara ancora più difficile”.

Stefano Pioli insieme a Simone Inzaghi, Lazio-Milan, Getty Images Credit Foto Getty Images

"Corsa Champions si complica molto"

"I ragazzi sono delusi, era una partita importante. Non è stata una partita pessima ma bisogna fare di più e riprenderci subito. La corsa Champions? Si complica molto, le avversarie corrono, ma siamo lì e non dobbiamo piangerci addosso. La squadra è intelligente e ha carattere, mi aspetto una reazione importante. Due sconfitte hanno interrotto il nostro percorso ma siamo lì, lottiamo contro grande squadre e abbiamo l'occasione per dimostrare di esserlo anche noi”.

Pioli: "Milan più forte di tutti tranne che dell'Inter"

Serie A Milan, ora si fa dura per la Champions: ko 3-0 con la Lazio 4 ORE FA