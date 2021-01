Lazio-Roma apre il programma della 18esima giornata di Serie A. Un derby capitolino attesissimo, che mette in palio punti pesantissimi non solo per la supremazia cittadina ma anche per la classifica di entrambe le squadre. I biancocelesti di Simone Inzaghi, reduci dai successi contro Fiorentina e Parma, inseguono la terza vittoria di fila in campionato che consentirebbe loro di agganciare - almeno momentaneamente - il quinto posto. I giallorossi di Paulo Fonseca, in serie utile da quattro partite, in caso di vittoria salirebbero al secondo posto in compagnia dell'Inter. La scorsa stagione entrambi i derby di campionato si conclusero 1-1. In Serie A la Roma non vince in casa della Lazio dal 4 dicembre 2016: in quell'occasione il match si concluse 0-2 con le reti di Strootman e Nainggolan.