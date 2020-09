Si è chiusa la prima parte di ritiro per la Lazio che affronterà il Vicenza come prima amichevole in vista del ritorno in Serie A. Simone Inzaghi soddisfatto per la preparazione fatta con i suoi ragazzi, ma si aspetta che la società intervenga nelle prossime settimane a livello di mercato. Ok Reina, Fares e Muriqi, ma serve qualcosa di più.

La Lazio ha lottato per lo Scudetto nell'ultima stagione: cosa farà quest'anno?

Vorrei fare i complimenti ai ragazzi perché non avevo più parlato dalla fine dello scorso campionato. L’anno scorso abbiamo fatto una stagione fantastica vincendo la Supercoppa e tornando in Champions. 13 anni fa fu più semplice perché non c’era la Juventus e Fiorentina e Milan erano penalizzate. Giocare ogni tre giorni ci ha indebolito, ma questa stagione sarà difficile, in più la società mi ha promesso diversi acquisti per far sì che sia memorabile anche quest’annata

Si parla molto di Fares e Muriqi, possono essere pronti per la Champions?

Con la società stiamo parlando. Sicuramente avremo bisogno di forze fresche. Questi due nomi interessano. Ci sono delle trattative in corso, e noi ci faremo trovare pronti visto che le altre società si stanno attrezzando

Strakosha e Reina: ci sono gerarchie definite?

Sono molto contento di Strakosha che ha fatto molto bene in questi quattro anni. È allenato da Grigioni e Zappalà quotidianamente così come Reina, calciatore che ho voluto io e la società. Ho chiesto rinforzi in porta e così è stato. Escalante e Reina che tipo di apporto potranno dare? Reina si è inserito perfettamente. Escalante pure. Abbiamo una colonia argentina e spagnola

