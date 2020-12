Calcio

Lazio, Simone Inzaghi: "Infortuni e Covid hanno rallentato la nostra crescita"

SERIE A - Dopo la vittoria per 1-2 in casa dello Spezia, il tecnico dei biancocelesti si dice soddisfatto della classifica dopo tutti i problemi che ci sono stati e parla anche dei portieri: "Reina è una guida, ma non dimentico Stakosha, uno dei migliori della Serie A negli ultimi quattro anni".

