"Immobile l’ho ritrovato come l’avevo lasciato: con tanta voglia di giocare e di mettersi a disposizione della squadra. Ha lavorato solo un giorno e mezzo, ma è in discrete condizioni. Muriqi l’ho visto solo oggi. Domani deciderò l’undici migliore". Parte così la conferenza stampa del tecnico laziale , circa 24 ore prima del match contro il Crotone allenato dell'ex compagno di club Giovanni Stroppa.

"Con Stroppa ci siamo rivisti in un paio di circostanze. Lo rivedo con piacere. E’ stato molto importante per me. Al mio primo anno in Serie A con il Piacenza ho trovato lui in squadra. Mi supportò moltissimo. Mi diede una grandissima mano. Sarà un piacere incontrarlo e gli farò i complimenti per lo scorso anno: insieme al Benevento ha dominato il campionato. Domani deciderò la formazione che affronterà il Crotone, un avversario scomodo, che gioca bene a calcio e ha una propria identità".