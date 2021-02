"Per tutta la settimana avevo preparato la partita con Acerbi, poi il ko di Radu ha cambiato i miei piani e quindi Acerbi l'ho messo a sinistra. Non potevamo non giocare, rinchiuderci nella metà campo non era il nostro piano. Hoedt e Parolo hanno fatto una buona gara, è normale concedere qualcosa a uno come Lukaku".