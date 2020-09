"Non ho ancora prolungato con la Lazio perché in questo momento il presidente è molto impegnato tra il calciomercato e le sue aziende. Non abbiamo avuto un momento per sederci al tavolo, l'ha detto anche Tare nel prepartita. Ci sarà il tempo per farlo e ognuno farà le sue valutazioni". Lo ha dichiarato ai microfoni di Sky Simone Inzaghi dopo il successo per 2-0 della sua Lazio a Cagliari.

Sulla partita

Serie A Le pagelle di Cagliari-Lazio 0-2: Marusic domina 2 ORE FA

"Siamo ancora in emergenza anche se va meglio nonostante i problemi in difesa, ma sono contento anche se sapevo che avremmo fatto una grande gara su un campo non semplice contro una squadra molto organizzata. Questa è una vittoria strameritata per quanto visto in campo. La mia è una squadra con grandissimi valori e un gruppo serio, attaccato alla società".

I complimenti al fratello Pippo

"Non mi sorprende una vittoria così. Gli faccio i complimenti, se lo merita per la sua passione e la sua dedizione al lavoro. La sua partita era più difficile rispetto alla mia, sono una neopromossa e hanno giocato contro una Sampdoria che ha fatto grandi acquisti. Mi hanno informato durante la nostra partita sul suo risultato, sono felice per me e per lui".

Muriqi a Fiumicino con la sciarpa della Lazio

Serie A Lazzari-Immobile, la Lazio parte bene: 2-0 a Cagliari 3 ORE FA