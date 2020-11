Buone notizie in casa Lazio dopo le ultime settimane a dir poco burrascose: dopo Ciro Immobile, anche il portiere biancoceleste Thomas Strakosha è tornato negativo al coronavirus. L'albanese nelle ultime ore è uscito dall'isolamento per svolgere le visite mediche necessarie per tornare all'attività agonistica e sarebbe già pronto ad unirsi ai compagni per la trasferta di Crotone. Insieme ai nomi di Immobile e Lucas Leiva, anche quello di Strakosha era legato al caos tamponi che ha travolto la Lazio nelle ultime settimane: adesso, però, la vicenda sembra avviarsi verso una conclusione, con il portiere che, una volta guarito, ha ricevuto il nuovo via libera per tornare sul campo. Contro il Crotone tra i pali dovrebbe comunque essere confermato Reina, ma per il portiere albanese il ritorno alla normalità è finalmente cominciato.

A Crotone Luis Alberto dal 1', pace fatta?

Non solo il caso tamponi ad aver puntato i riflettori sulla Lazio nelle ultime settimane: a questo si erano aggiunte le dichiarazioni polemiche di Luis Alberto in seguito all'acquisto di un aereo privato da parte della società. Nei giorni successivi sono arrivate anche le scuse ufficiali dello spagnolo per quanto dichiarato, con l'ultimo indizio di pace fatta che arriva da Twitter dove il profilo ufficiale della società ha ri-condiviso l'ultimo post dello stesso Luis Alberto, lasciando intendere come tutto sia stato risolto. A confermarlo anche le ultime di formazione, che diversamente da quanto detto negli ultimi giorni, vedrebbero lo spagnolo in campo dal primo minuto contro il Crotone.

Milinkovic out: "Quando torno in campo spacco tutto"

Chi sicuramente non sarà a Crotone è Milinkovic Savic, risultato positivo al Covid negli ultimi giorni. Il "Sergente", allora, ha voluto mandare un messaggio via social ai propri tifosi per rassicurarli sulle sue condizioni e su cosa li aspetta al suo ritorno in campo...

Tranquilli amici laziali. Quando il Sergente torna in campo, spacca tutto! Promesso!

Inzaghi: "Lotito ligio alle regole, voci infondate"

