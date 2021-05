Lazio-Torino, match valido per il recupero della 25esima giornata di Serie A, andato in scena all'Olimpico, si è concluso con il risultato di 0-0. Gara arbitrata da Fabbri, in virtù di questo risultato il Torino conquista la salvezza aritmetica, condannando il Benevento alla Serie B. Nessun gol da segnalare, con Immobile che ha sbagliato un rigore e Lazzari e Sanabria che hanno colpito un legno durante i 90'.

Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Luis Alberto e Rincon - Lazio-Torino Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA, 6 - Al suo rientro da titolare non sfigura, in una gara in cui deve impegnarsi relativamente poco.

Adam MARUSIC 6,5 - Gioca una gara di grande applicazione, attento in fase difensiva e sempre molto bravo a servire i suoi compagni in profondità.

Luiz FELIPE, 6.5 - Anche lui quest'oggi è particolarmente preciso negli interventi, riuscendo a contenere bene Belotti al centro della difesa. Esce perchè ammonito. (dal 67' PATRIC, 6 - Entra nel momento migliore dei suoi e non è praticamente mai chiamato in causa.)

Stefan RADU 6 - Il meno positivo dei tre dietro, soffre a tratti la fisicità di Sanabria, pur sovrapponendosi con continuità sulla destra. (dal 75' Marco PAROLO, SV)

Mohamed FARES, 5.5 - Prestazione sottotono, non riesce mai a farsi trovare in avanti. (dal 62' Senad LULIC, 6,5 - Entra alla grande nel match, sovrapponendosi con continuità sulla sinistra e creando pericoli con i suoi cross millimetrici.)

Manuel LAZZARI 5.5 - Leggermente sotto i suoi standard quest'oggi. Potrebbe riscattarsi nel finale, ma il suo colpo di testa colpisce clamorosamente il palo. Sfortunato.

Jean-Daniel AKPA AKPRO, 6 - Si vede poco in fase offensiva ma è molto ordinato dietro, recuperando tantissimi palloni. Prezioso. (dal 75' PEREIRA, SV)

Lucas LEIVA 6.5 - Come al solito si incarica del lavoro sporco a centrocampo, distribuendo con grande precisione una miriade di palloni. (dal 67' Gonzalo ESCALANTE, 6 - Entra e si disimpegna bene in mezzo al campo, sfiorando anche il gol con una botta da fuori.)

Sasa Lukic e Manuel Lazzari - Lazio-Torino Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

Luis ALBERTO 6.5 - Prova ad illuminare con la consueta qualità, imbucando con precisione sia per Immobile che per Muriqi. Giocatore di livello superiore al servizio di Inzaghi.

Vedat MURIQI 5.5 - Ci mette tanta intensità ma è sempre impreciso al momento del tiro, sciupando un paio di occasioni piuttosto interessanti.

Ciro IMMOBILE 4.5 - Sulla sua gara pesa il decisivo errore dagli 11 metri, che condanna alla retrocessione il Benevento. Prestazione negativa della punta italiana, incapace di attaccare la profondità con la consueta pericolosità.

All. Simone INZAGHI 6.5 - Le prova tutte per regalare una chance a suo fratello Filippo, ma i legni ed un super Sirigu impediscono ai suoi ragazzi di portare a casa tre punti più che meritati.

Le pagelle del Torino

Salvatore SIRIGU 7.5 - Prodigioso in più occasioni su Muriqi, Escalante e Luis Alberto e bravo anche in occasione del rigore, intuendo l'angolo scelto da Immobile. Conclude nel migliore dei modi una stagione travagliata.

BREMER, 6,5- Molto attento in fase difensiva, dove copre con grande attenzione sugli scatti in profondità di Immobile.

Armando IZZO, 6.5 - Prodigioso nel primo tempo a salvare su Immobile. Guida la propria difesa con grande attenzione, leadership e carisma.

Nicolas NKOLOU, 6 - Mezzo voto in meno perchè il suo fallo su Muriqi rischiava di far perdere la partita ai suoi. Gioca comunque una prova più che positiva.

Wilfred SINGO, 5.5 - Piuttosto appannato sull'out di destra. Si preoccupa più di coprire che di sovrapporsi come suo solito.

Davide Nicola abbraccia Andrea Belotti - Lazio-Torino Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

Tomas RINCON, 6 - Solita grande aggressività a centrocampo. Bravo in interdizione, a tentare di mandare fuori giri Luis Alberto. (dall'86' Daniele BASELLI, SV)

Rolando MANDRAGORA 6 - Si vede poco, ma il suo lavoro di equilibratore è fondamentale per questa squadra. Rischia nel finale, con un po' di nervosismo di troppo.

Sasa LUKIC, 5.5 - Male. Soffre la fisicità di Akpa-Akpro e Leiva a centrocampo, accelerando solo in poche occasioni e non riuscendo a dare qualità ai suoi.

Christian ANSALDI, 6.5 - Altra grande gara dell'argentino, sempre bravissimo a far piovere tantissimi cross interessanti a centro area dal suo out di competenza.

Antonio SANABRIA, 6 - Pimpante, aggressivo, mai domo. Colpisce un palo e cerca sempre di farsi trovare pronto. Promosso. (dall'86 Simone ZAZA, SV)

Andrea BELOTTI, 5.5 - Nella partita più importante dell'anno per i suoi si vede a tratti, non riuscendo a garantire il solito riferimento offensivo per i disimpegni dei suoi difensori. (dal 93' Simone VERDI, SV)

All. Davide NICOLA, 6.5 - Va a Roma per non prendere gol e riesce, con un po' di fortuna, a bloccare l'attacco biancoceleste. Ennesima salvezza per questo tecnico, che non proporrà un gioco spumeggiante, ma riesce spesso in ogni modo a raggiungere il proprio obiettivo.

