Lazio-Udinese, match della 9a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio "Olimpico" di Roma si è concluso col punteggio di 1-3. Gara arbitrata da Gianluca Aureliano di Bologna. Match deciso dalle reti di Arslan, Pussetto e Forestieri: a nulla è valso il rigore di Immobile al 74'. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Dal 63' Felipe Caicedo 6: subito ben commesso a Immobile. Questa volta, però, il gol in extremis non arriva.

Mister Simone INZAGHI 5: pensa di ridisegnare il centrocampo senza incontrare problemi e invece i "problemi" sono un po' ovunque. Altra giornata - l'ennesima - che testimonia come l'organico a sua disposizione non sia così profondo da reggere bene l'urto del doppio impegno campionato-competizioni europee.

Juan MUSSO 6,5: come sempre manifesta una straordinaria prontezza di riflessi ogni qual volta viene chiemato in causa.

Rodrigo DE PAUL 7: la sua fantasia non ha limiti. E' il faro dell'impostazione dei friulani. Duetta alla grande con Pussetto in occasione del contropiede che porterà allo 0-2.

Tolgay ARSLAN 7: gioca con qualche dolore di troppo ma, nonostante ciò, trova il gol che sblocca la partita, peraltro il suo primo in Serie A, con un bel piazzato rasoterra da fuori area. In mediana, poi, è generosissimo.

Ignacio PUSSETTO 7: anch'egli, esattamente come Forestieri, non fa assolutamente rimpiangere i vari Okaka, Lasagna e Nestorovski. Rapido e guizzante, concreto in zona gol, mette in ambasce l'intera difesa biancoceleste.