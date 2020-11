Lazio-Udinese, sfida valida per la nona giornata della Serie A 2020-2021, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma domenica 29 novembre con fischio d'inizio alle ore 12:30. I biancocelesti di Simone Inzaghi hanno totalizzato 14 punti e sono all'ottavo posto della classifica, mentre friulani di Luca Gotti occupano il sedicesimo posto con soli sette punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

Champions League La Lazio si qualifica agli ottavi di Champions se... 24/11/2020 A 23:28

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Proto, Vavro, Muriqi

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger-Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Okaka. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Prodl, Lasagna

Statistiche Opta

La Lazio è imbattuta da 11 gare di Serie A contro l’Udinese, parziale in cui ha ottenuto ben nove successi e tenuto la porta inviolata nove volte.

La Lazio di Simone Inzaghi ha ottenuto sette successi in otto sfide di Serie A contro l’Udinese (1N), dal suo arrivo sulla panchina dei biancocelesti nell’aprile 2016 solo Gian Piero Gasperini ha vinto più gare contro una singola squadra (otto contro il Sassuolo).

L’Udinese non ha messo a segno alcun gol nelle ultime cinque gare esterne di campionato contro la Lazio (5P); l’ultima rete friulana in trasferta contro i biancocelesti risale al settembre 2014, in un successo per 1-0 siglato da Cyril Théréau.

L’Udinese non subisce gol da due gare di Serie A e non ottiene tre clean sheet di fila nella competizione da marzo 2014.

La Lazio ha ottenuto appena cinque punti in casa in questo campionato (1V, 2N, 1P), non partiva così male dopo quattro gare interne di Serie A dal 2011/12, quando poi vinse la quinta.

La Lazio è la squadra che ha ricevuto più cartellini in questo campionato (26: 25 gialli, un rosso), mentre solo Napoli (8) e Roma (10) ne contano meno dell’Udinese (13, tutti gialli). Ai biancocelesti viene estratto un cartellino contro ogni 3.8 falli, il rapporto più basso nel torneo in corso.

L’Udinese è la squadra che ha tentato più cross su azione in questo campionato (147, in media 18 a match), tuttavia solo uno di questi si è trasformato in assist - hanno fatto peggio solo Benevento e Genoa, con zero.

Con solo una rete messa a segno, l’Udinese ha il peggior attacco nella prima mezzora di gioco di questa Serie A e, più in generale, ha segnato tre gol nei primi tempi, come la Lazio – nessuno ha fatto peggio (tre anche per Parma e Verona).

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha preso parte a 11 gol in 10 gare di Serie A contro l’Udinese (otto reti e tre assist), solo contro la Sampdoria (13) ha fatto meglio nella competizione.

La Lazio è la squadra che il centrocampista dell’Udinese Rodrigo de Paul ha affrontato più volte in Serie A (sette) senza segnare né servire assist.

Fantacalcio: i consigli per la 9a giornata di Serie A

Champions League Inzaghi: "Per festeggiare manca ancora un punto" 24/11/2020 A 22:53