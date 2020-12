Lazio-Verona, sfida valida per l'undicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma sabato 12 dicembre con fischio d'inizio alle ore 20.45. I biancocelesti di Inzaghi si presentano a questa sfida occupando il settimo posto della classifica dopo 10 giornate con 17 punti, mentre i veneti di Juric sono ottavi a quota 16 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All. S. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Muriqi, Patric, Proto, Vavro, Lulic

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Lovato, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

Squalificati: Ceccherini

Indisponibili: Benassi, Cetin, Gunter, Kalinic, Udogie, Vieira

Statistiche Opta

La Lazio ha vinto sei delle ultime sette partite contro il Verona in Serie A (1N), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 16 sfide per i biancocelesti (6N, 4P).

La Lazio ha ottenuto 23 punti su 27 disponibili in casa contro il Verona nell’era dei tre punti a vittoria; nel periodo i biancocelesti hanno segnato 30 reti – la media gol (3.3) è la migliore per i capitolini contro squadre affrontate almeno tre volte in casa dal 1994/95.

La Lazio ha subito 17 gol nelle prime 10 partite di questo campionato: peggior risultato dal 1992/93 per i biancocelesti a questo punto della stagione (18 reti incassate in quel caso).

La Lazio ha vinto solo una delle cinque partite casalinghe di questo campionato (2N, 2P), peggior risultato dal 2009/10 quando perse la sesta.

Il Verona ha subito otto gol nelle prime 10 partite di questo campionato, esattamente come nella scorsa stagione: i gialloblù hanno fatto meglio in Serie A solamente nella stagione dello Scudetto 1984/85, quando incassarono quattro reti nelle prime 10 giornate.

Il Verona ha vinto l’ultima trasferta di Serie A, contro l’Atalanta, dopo una serie di nove pareggi e cinque sconfitte: i gialloblù non ottengono due successi esterni consecutivi dal 2014 nel massimo campionato.

Da una parte il Verona è una delle uniche due squadre a non aver ancora guadagnato punti da posizione di svantaggio in questo campionato, dall’altra la Lazio non ne ha ancora persi una volta sopra nel punteggio.

La Lazio è la squadra che ha segnato più gol nei minuti di recupero in questo campionato (tre), mentre il Verona non ha ancora realizzato una rete dopo il 90° minuto di gioco.

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha segnato nelle ultime cinque partite di campionato – la sua ultima tripletta in Serie A è arrivata a luglio proprio contro il Verona, durante una serie di sei gare di fila con almeno una rete.

Mattia Zaccagni ha segnato due gol nelle ultime due presenze di Serie A: tante reti quante nelle precedenti 51 – l’unico centrocampista del Verona, nell’era dei tre punti a vittoria, ad andare a segno senza calci di rigore per tre presenze di fila è stato Domenico Morfeo nel 2000.

