L'edizione odierna del Messaggero spiega la dinamica dell'arrivo in Calabria: delle raffiche di vento hanno dapprima costretto il pilota a sorvolare Crotone per trovare il momento giusto e poi a mantenere alta la velocità per evitare di far sbandare il velivolo. La manovra, ripresa da qualche cellulare a bordo, ha scatenato i social e anche Ciro Immobile, dopo la partita, ha detto la sua davanti alle telecamere: "Tutta la squadra sull'aereo era terrorizzata, tranne Tare e Parolo".