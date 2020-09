1) Che dolori senza Cristiano Ronaldo

Same old story. Nuova stagione, vecchi vizi. Juventus Ronaldo-dipendente, come spesso era accaduto nelle prime due annate del portoghese a Torino, specialmente in Champions League. Poche idee, una preoccupante sensazione di sterilità offensiva, un gioco che dopo l'ottimo esordio con la Sampdoria torna a latitare: problemi non nuovi, che non potranno scomparire con la bacchetta magica. E intanto ci pensa lui, il fuoriclasse di Madeira, sempre pronto a nascondere (parzialmente) le magagne di una Juve bruttina. Senza il suo apporto sempre sopra il limite sarebbero spesso dolori.

Serie A Roma-Juventus 2-2, pagelle: Rabiot disastroso 11 ORE FA

2) Pirlo machiavellico: a volte la semplicità paga

Cuadrado a sinistra, Kulusevski arretrato, Ramsey a fluttuare da una parte all'altra del campo. Uomini fuori posizione, elementi lontani dalle loro naturali caratteristiche. Tutto molto complicato, tutto poco immediato. Andrea Pirlo machiavellico, come a volte era stato Massimiliano Allegri con le sue idee tattiche e la sua gestione delle partite. Scelte dettate, vero, anche dalla situazione poco rosea con cui il tecnico si ritrova a fare i conti sugli esterni difensivi. Ma le enormi difficoltà della Juventus, salvata dalle iniziative solitarie di un singolo, possono fungere da monito: a volte la semplicità paga.

Pirlo: "Con la Roma un punto guadagnato, non perso"

3) Dzeko è un campione, ma quei gol mancati...

Doveva andare alla Juventus, Edin Dzeko. Poi è rimasto alla Roma, con la sua bella fascia da capitano e la sua voglia di guidare la squadra. Però, contro quelli che sarebbero dovuti diventare i suoi nuovi compagni, ha steccato parzialmente. Splendida come sempre la gestione del pallone, deliziose le sponde e le aperture per i compagni. Ma a far da contraltare ci sono quei due gol mancati a tu per tu con Szczesny sul punteggio di 2-1. In sostanza, segnando anche solo una volta il bosniaco avrebbe probabilmente chiuso i conti. Prendere o lasciare: Dzeko è questo.

4) Rabiot e Ramsey, i soliti misteri

Colpi di mercato low cost - se si escludono le solite commissioni e i soliti costi accessori - un anno fa, poi grandi misteri della Juventus. Con qualche lampo improvviso alternato a lunghi momenti di appannamento. Adrien Rabiot ne ha combinate di ogni all'Olimpico, dal rigore procurato all'espulsione che ha lasciato in 10 i bianconeri, ma non è che Aaron Ramsey abbia fatto molto meglio del compagno. Pirlo sta provando a recuperarli, contro la Sampdoria ha avuto risposte positive da entrambi, ma la continuità latita e il tempo se ne sta andando inesorabile. Come la pazienza dei tifosi.

Adrien Rabiot sconsolato per l'espulsione rimediata in Roma-Juventus: salterà la sfida contro il Napoli Credit Foto Getty Images

5) Kumbulla, personalità da grande squadra

Ottima la prestazione di Marash Kumbulla all'esordio assoluto con la maglia della Roma. Personalità, sicurezza, poche titubanze. Ha appena 21 anni, con una sola stagione in Serie A alle spalle, ma sembra non avvertire il peso delle pressioni. Pochi errori, tante buone chiusure e la sensazione di poter essere davvero un acquisto azzeccato per i giallorossi. Non è un caso se mezza Serie A - in primis Inter, Lazio e la stessa Juventus - avrebbe fatto carte false per averlo.

Come cambia la Roma con l'acquisto di Marash Kumbulla

Serie A Ronaldo tiene a galla la Juventus in 10: 2-2 a Roma 12 ORE FA