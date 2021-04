Torino-Juventus, match della 29a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Olimpico Grande Torino si è concluso col punteggio di 2-2. Vantaggio iniziale di Chiesa, pareggio di Sanabria, che ad inizio ripresa sfrutta l'errore grave di Kulusevski e segna anche la sua personale doppietta. Nel finale rete di Ronaldo e palo di Bentancur. Vediamo insieme le pagelle del match, con i migliori e i peggiori.

===Le pagelle del TORINO===

Salvatore SIRIGU 7 - Bravo su Chiesa e Morata nel primo tempo. Viene infilato dal "22", ma non era semplice respingere in quel caso. Anche nella ripresa si rivela decisivo deviando la conclusione di Bentancur sul palo e su un colpo di testa di Ronaldo.

Armando IZZO 5 - Molto distratto. Si perde Morata in un paio di circostanze, ma per sua fortuna lo spagnolo non punisce. In ritardo anche sul gol di Ronaldo.

Alessandro BUONGIORNO 5,5 - Giovane, ma volitivo, determinato. Mal posizionato in occasione del secondo gol di Ronaldo.

BREMER 6,5 - Il leader difensivo del Torino. Di testa non sbaglia un intervento. Colosso.

Cristian ANSALDI 6,5 - Inizia con l'acceleratore pigiato. Cross, inserimenti. La lotta con Cuadrado é pari. Cala un po' nel finale.

Tomas RINCON 6,5 - Nel primo tempo tra i migliori. Attacca, aggredisce, ringhia, ruba. Poi viene ammonito e Nicola lo toglie per non rischiare. (Dal 65' LUKIC 6 - Buon ingresso. Dinamismo e voglia. Spreca un buon contropiede.)

Rolando MANDRAGORA 6,5 - Da un suo tiro arriva il gol di Sanabria. Quando arma il mancino é sempre temibile. Ripresa di sudore e sofferenza.

Mergim VOJVODA 5,5 - Non una gran prova. Non regge gli strappi di Chiesa, non trova affondi decisivi.

Simone VERDI 6 - Tra le linee. Piú a disturbare che a creare. Non va al tiro, crea poco, ma prova comunque sufficiente. (Dal 87' BASELLI SV)

Andrea BELOTTI 6,5 - Generositá come sempre massima. Fiamme e scintille con De Ligt. Non esce sconfitto e lavora bene per la squadra. (Dal 72' ZAZA 6 - Bravo nei movimenti e nel pressing. Entra con la giusta cattiveria)

Antonio SANABRIA 7,5 - Alla prima palla buona insacca di testa. Sta bene, é in fiducia e si vede. Ad inizio ripresa trova anche la doppietta: facile scartare il doppio regalo Szczesny-Kulusevski. Quattro gol in sei partite.

ALL. Davide NICOLA 6,5 - Buon Torino. Prepara la partita e sfrutta i problemi della Juventus. Troppo bassa la sua squadra nel finale, ma forse era stanca per lo sforzo fatto nel resto del match.

===Le pagelle della JUVENTUS===

Wojciech SZCZESNY 5 - Non bene sul gol subito. Respinge malino sul tiro di Mandragora e Sanabria lo punisce. Male anche sul secondo gol di Sanabria: molle e indeciso sul suo palo. Mezzo voto in piú per il miracolo al minuto 89 sempre su Sanabria e la parata finale su Baselli.

Juan CUADRADO 6,5 - Bel duello con Ansaldi. Meglio l'avversario all'inizio, poi prende campo e inizia ad effettuare cross pericolosi. Combattivo, quantomeno.

Matthijs DE LIGT 6 - Duello rusticano con Belotti. Contrasti e contatti duri. Un episodio "dubbio" in area col "Gallo" non scalfisce la sua prova.

Giorgio CHIELLINI 6,5 - Attento, concentrato, cattivo. Prova sempre a leggere la giocata in anticipo. Suo l'assist per Ronaldo nel finale.

ALEX SANDRO 5 - Parte malissimo: lanci sbagliati, sorpreso da Rincon, spesso impreciso. Prova a riprendersi, ma non entra mai in partita. (Dal 87' RABIOT SV)

Dejan KULUSEVSKI 4 - A destra, con compiti non ben chiari. A volte ostacola Cuadrado, non riesce ad entrare dentro il campo, non trova mai lo spunto buono. Poi regala la palla a Sanabria per il 2-1. Incomprensibile. (Dal 72' BERNARDESCHI 6 - Da un suo traversone nasce il 2-2. Prima aveva sbagliato due volte in impostazione)

DANILO 6 - In mezzo. Non é un regista e si vede, ma dá comunque il suo contributo. (Dal 72' RAMSEY 5,5 - Entra, ma non si nota. Non trova il modo di entrare in partita)

Rodrigo BENTANCUR 5,5 - Vaga in mediana. Contrasti pochini, copertura non sempre efficace. Un tiro da fuori che centra il palo non basta.

Federico CHIESA 7 - Come al solito il migliore della Juventus. Segna un gran gol nel primo tempo, impegna Sirigu, ci prova di continuo. Ultimo ad arrendersi, ma non é una novitá.

Alvaro MORATA 6 - Un paio di buone occasioni non sfruttate (di piede e di testa). La sponda per Chiesa. Ma anche poca cattiveria in zona gol.

Cristiano RONALDO 6,5 - Un po' timido nella prima frazione. Poi migliora, impegna Sirigu e nel finale trova il 2-2.

ALL. Andrea PIRLO 5,5 - Juventus troppo molle e prevedibile. Errori individuali gli costano altri punti, ma sembra una squadra in balía di sé stessa, che non sa bene cosa fare quando é in possesso palla a difesa schierata. Tante perplessitá.

