Berat DJIMSITI 6: qualche sbavatura nel controllare João Pedro. Per il resto, prova di tutto rispetto nel tris difensivo della Dea.

José Luis PALOMINO 7: due verticalizzazioni-assist e un gol sfiorato solo ed esclusivamente per via di uno straordinario Cragno.

Cristian ROMERO 6,5: numerosi contrasti vinti e grande sicurezza di retroguardia per l'ex Genoa.

Marten DE ROON 7: butta giù la traversa poco prima del momentaneo 1-1 di Godin. Elemento fondamentale nella mediana di Gasperini, si in fase di interdizione che di imposta

Mario Pasalic in Atalanta-Cagliari

Alejandro Dario GOMEZ 8: cos'altro si può aggiungere sulle qualità di questo giocatore eccezionale? Motorino inesauribile del reparto offensivo nerazzurro, mette a referto il quarto gol (e che gol!) in tre partite.

Luis MURIEL 6,5: ha il merito di stappare il match, a tu per tu con Cragno, che però nel corso della ripresa gli chiude in faccia sistematicamente la saracinesca.

Dal 74' Remo Freuler 6: dona equilibrio alla metà campo nerazzurra, in un momento della partita in cui cominciavano a insorgere alcune complicazioni.

Duvan ZAPATA 8,5: indomito. Tiene sotto scacco, per un'ora abbondante di gioco, l'intera difesa del Cagliari. Un gol, un assist e quel modo di imporsi ad ogni tipo di marcatura...

Duvan Zapata in Atalanta-Cagliari

Mister Gian Piero GASPERINI 8: tredici reti - e tre vittorie - nelle prime 3 uscite di campionato, significa record. Come quelli che la sua Atalanta sta infrangendo di continuo.

Alessio CRAGNO 6,5: non è facile dare un 6,5 a un portiere che subisce 5 gol, ma senza i suoi prodigiosi interventi nel secondo tempo, il Cagliari avrebbe potuto subirne tranquillamente il doppio.

Gabriele ZAPPA 4,5: male in marcatura su Muriel. L'ex Pescara delude parecchio.

Diego GODIN 6: mette a segno, all'esordio, il suo primo gol col Cagliari. Come sempre, con la specialità della casa: il colpo di testa su calcio d'angolo. Al centro della difesa, tuttavia, soffre tremendamente la velocità delle trame atalantine.

Charalampos LYKOGIANNIS 5,5: ottima discesa e assist vincente a beneficio di João Pedro. Tuttavia, su Lammers, si fa saltare come un dilettante.

Nahitan NANDEZ 5,5: meno tambureggiante del solito rispetto ai suoi standard in fase nevralgica.

Razvan MARIN 6: ha il merito di aver scodellato un pallone d'oro per il colpo di testa angolatissimo di Godin. Il centrocampista rumeno classe 1996, in prestito dall'Ajax, conferma di avere ottime qualità.

Marko ROG 6: geometrie apprezzabili per l'ex Napoli. Ma i suoi dirimpettai gli tolgono il fiato.

João PEDRO 7: In qualsiasi posizione lo si metta, riesce comunque a lasciare il segno. Imprescindibile.

Mister Eusebio DI FRANCESCO 5,5: il suo Cagliari è in costruzione e, a tratti, esibisce qualità particolarmente interessanti. Ma, al cospetto dell'Atalanta, per una squadra "in cantiere" è davvero impossibile fare punti.