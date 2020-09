===Le pagelle del BOLOGNA===

Lukasz SKORUPSKI 5,5 - Bravissimo in avvio su Brugman, ma commette l'errore grave in disimpegno sulla rete di Hernani.

Serie A Soriano trascina il Bologna: 4-1 al Parma UN' ORA FA

Lorenzo DE SILVESTRI 6,5 - Molto attento a destra, nonostante Gervinho si allarghi spesso dal suo lato.

DANILO 6,5 - Attento, lucido, tiene la linea molto alta e si fida della fisicitá del suo collega giapponese.

Takehiro TOMIYASU 7 - Strabordante, in forma, salva due volte su Karamoh e Gervinho. Da centrale rende ancora di piú.

Aaron HICKEY 6,5 - Molto propositivo, grande spinta, buona corsa. Interessante questo gioiellino scozzese del 2002. (Dal 79' DENSWIL SV)

Jerdy SCHOUTEN 7 - Regia lucida, buone aperture, ottima interdizione, cambia il gioco di prima. Buona prova.

Andrea POLI 6,5 - Corre e contrasta. Ruvidissimo il duello con Kucka. Lo vince. (Dal 64' MEDEL 6,5 - Entra bene, combatte e serve anche un assist vincente a Palacio)

Andreas SKOV OLSEN 6,5 - Largo a destra, fatica a saltare l'uomo e allora taglia dentro al campo. Bello il gol col mancino. (Dal 91' ORSOLINI SV)

Roberto SORIANO 8 - Gol di testa e gol da fuori. Una doppietta e altre due conclusioni pericolosi. Cuore del Bologna, ottimo giocatore. Suo anche l'assist per Skov Olsen.

Musa BARROW 6,5 - Il corner del primo gol e alcune buone accelerazioni. Va al tiro, senza la giusta precisione. (Dal 79' SANSONE SV)

Rodrigo PALACIO 7 - Movimento, sponde, gioca come sempre in modo intelligente. Punto di riferimento. Gol premio meritato. (Dal 92' SANTANDER SV)

ALL. Sinisa MIHAJLOVIC 7,5 - Bel Bologna, frizzante, offensivo, messo bene. Ottime scelte e ottimo timing dei cambi. Tutto azzeccato.

De Silvestri - Bologna-Parma - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

===Le pagelle del PARMA===

Luigi SEPE 5,5 - Sul primo gol subito poco reattivo, sul secondo non ha mezzi per fermare la conclusione di Soriano. Sugli altri due non puó molto.

Vincent LAURINI 5,5 - Barrow é un cliente tosto. Lui lo insegue e lo prende poche volte.

Simone IACOPONI 4 - Non attento, non preciso, spesso fuori posizione. L'espulsione certifica una serataccia.

BRUNO ALVES 4,5 - Macchinoso, lento nel capire i movimenti di Palacio. Affonda.

Matteo DARMIAN 5,5 - Uno dei migliori del Parma nel primo tempo. Nel secondo perde Skov Olsen e viene punito.

HERNANI 5,5 - Non copre, non si propone, ma vaga. Il gol é facile facile e non gli vale la sufficienza.

Gaston BRUGMAN 5,5 - Spreca una buona occasione in avvio e prova a scuotersi. Non benissimo nel complesso, nonostante l'assist per Hernani. (Dal 80' DERMAKU SV)

Juraj KUCKA 5 - Gioca piú basso rispetto al solito e non convince. Nervoso e ammonito. (Dal 80' GRASSI SV)

Jacopo DEZI 5 - Non la prende mai, non si vede mai. Bocciatura. (Dal 58' SILIGARDI 5,5 - Poco apporto, ben marcato, non si mette in mostra)

GERVINHO 5,5 - Un paio di cavalcate delle sue, un paio di buone giocate, tanto fumo. Non é al meglio e si vede. (Dal 68' SPROCATI 5,5 - Subentra, ma non incide. Nessun impatto nel match)

Yann KARAMOH 5,5 - Parte bene, ma finisce presto la benzina. Altalenante, entra ed esce dal match, senza incidere. (Dal 80' ADORANTE SV)

ALL. Fabio LIVERANI 4 - Parma scollegato, poco coeso, poco pericoloso. C'é giá da riflettere.

Candreva alla Sampdoria, Boateng al Monza in Serie B

Serie A Liverani: "Rosa da completare, serve pazienza" 21 MINUTI FA