Bologna-Verona, match della 18a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Dall'Ara di Bologna si è concluso col punteggio di 1-0. Decisivo il rigore di Orsolini nei primi 20 minuti di gioco. Gara arbitrata da Mariani, il Bologna di Sinisa Mihajlovic in virtù di questo risultato sale a quota 20 punti in classifica, mentre il Verona di mister Juric rimane fermo a 27. Vediamo migliori e peggiori nel match, ecco le nostre pagelle.