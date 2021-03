Cagliari-Juventus, match della 27a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Sardegna Arena di Cagliari si è concluso col punteggio di 1-3. Decisiva la tripletta di Cristiano Ronaldo nel primo tempo, utile solo ai fini statistici il gol di Simeone nella ripresa. Vediamo insieme migliori e peggiori.

===Le pagelle del CAGLIARI===

Alessio CRAGNO 5,5 - Sui gol subiti può poco, ma esce male causando il rigore di Ronaldo. Brutto il colpo subito dal portoghese poco prima.

Luca CEPPITELLI 4,5 - Un disastro nel primo tempo. Ronaldo lo brucia. Poco lucido e sovrastato. (Dal 69' KLAVAN 6 - Nel finale non demerita e si fa notare anche in area avversaria)

Diego GODIN 5,5 - Non riesce a tenere la linea unita. Bene su un paio di diagonali. Nella ripresa controlla.

Daniele RUGANI 5,5 - Gara da ex senza brillare. Nel primo tempo "balla" anche lui, nella ripresa meno sollecitato. (Dal 80' DEIOLA SV)

Gabriele ZAPPA 6 - Grande affondo sul gol di Simeone: cross-assist perfetto. Prima non aveva brillato, soffrendo in fase difensiva. (Dal 69' ASAMOAH 6 - Entra con voglia, si applica, spinge. Buon finale)

Radja NAINGGOLAN 5,5 - Impreciso sulle conclusioni da fuori area. Prova a dare sostanza nella ripresa.

Alfred DUNCAN 6 - Lottatore e combattente. In mezzo prova sempre a farsi sentire. Alla pari il suo duello con Rabiot. (Dal 80' PEREIRO SV)

Razvan MARIN 5,5 - Abbiamo ammirato sue versioni migliori. Trotterella, non trova ritmo, non incide.

Nahitan NANDEZ 5 - Non riesce a tenere la fascia. Dietro rincorre, davanti non si vede.

JOAO PEDRO 5,5 - Ci prova sempre, tantissimi duelli. Non riesce ad andare al tiro in modo pericoloso.

Giovanni SIMEONE 6 - Una palla giocabile e un gol. Piú utile per il morale che per altro. Ha bisogno di ritrovare fiducia. (Dal 80' CERRI SV)

ALL. Leonardo SEMPLICI 5 - Cagliari tramortito nel primo tempo. Buona ripresa, ma servono altri approcci per salvarsi. Bene i cambi.

Cristiano Ronaldo - Cagliari-Juventus - Serie A 2020-2021

===Le pagelle della JUVENTUS===

Wojciech SZCZESNY 6 - Praticamente inoperoso nel primo tempo, un paio di conclusioni ben parate nella ripresa.

Juan CUADRADO 6,5 - Un assist da corner, alcune buone discese a destra, poi si gestisce. (Dal 83' FRABOTTA SV)

Matthijs DE LIGT 6,5 - Attento, duro, tosto. Ottima coppia con Chiellini. Solo una disattenzione.

Giorgio CHIELLINI 6 - Una grande chiusura su Joao Pedro nel primo tempo. Un po' in ritardo sul gol di Simeone. (Dal 70' BONUCCI 6 - Porta ordine nel finale. Accompagna De Ligt, senza sbagliare)

ALEX SANDRO 6 - Una buona mezz'ora. Preciso, lancia Chiesa, dietro non rischia. Poi esce infortunato. (Dal 34' BERNARDESCHI 5 - Malissimo sul gol di Simeone: perde il duello con Zappa, che lo brucia e crossa per l'argentino. Poi si riprende e copre)

Dejan KULUSEVSKI 5,5 - Avrebbe campo per colpire largo a destra, in realtá non affonda mai come dovrebbe.

DANILO 6,5 - In mezzo al campo, si abbassa, imposta, detta i ritmi.

Adrien RABIOT 6 - Corre e rincorre. A volte non é troppo preciso, ma la quantitá di lavoro è elevata.

Federico CHIESA 7 - Vola a sinistra. Discese su discese. E un grande assist per Ronaldo. (Dal 83' ARTHUR SV)

Alvaro MORATA 5,5 - Insomma. Bene in un paio di ripartenze, ma poco cattivo e concreto in zona gol. (Dal 70' MCKENNIE 5,5 - Non sta bene e si vede. Non entra in partita, si accontenta)

Cristiano RONALDO 8 - Tre gol in 32 minuti. Stacco di testa, rigore e sinistro potente. In mezzo un'entrata killer in ritardo su Cragno: rischio espulsione altissimo. Grande risposta alle critiche, ma i tifosi della Juventus si chiederanno perché con il Porto (andata e ritorno) non ha offerto una prestazione del genere.

ALL. Andrea PIRLO 7 - Buona Juventus, soprattutto nel primo tempo. Ordine e ripartenze organizzate. Nella ripresa chiede gestione ai suoi e qualcosa rischia.

