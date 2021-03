Crotone-Bologna, match della 28a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Scida di Crotone si è concluso col punteggio di 2-3. Nel primo tempo le reti di Messias e Simy (su rigore), nella ripresa rimonta della squadra di Mihajlovic con i gol di Soumaoro, Schouten e Skov Olsen. Qui migliori e peggiori del match.

===Le pagelle del CROTONE===

Alex CORDAZ 6 - Una bella parata in avvio su Palacio, una importante su Sansone nella ripresa. Sui gol subiti puó poco, forse sul terzo non é precisissimo nella respinta.

Giuseppe CUOMO 5,5 - Parte male, infastidito dalla mobilitá di Orsolini. Poi prende le misure, ma nella ripresa sbaglia ancora. (Dal 86' RIVIERE SV)

Vladimir GOLEMIC 5,5 - In mezzo, dirige la difesa, la tiene alta. Cala tantissimo nel secondo tempo, venendo travolto da Palacio.

Koffi DJIDJI 5 - Quando deve impostare é un mezzo disastro, quando deve chiudere parte sempre un attimo dopo. Secondo tempo pessimo.

Pedro PEREIRA 5,5 - A destra, piú con compiti difensivi che offensivi. Secondi 45 minuti in apnea, sempre a rincorrere.

Jacopo PETRICCIONE 6,5 - Una diga in mezzo. Copre, aiuta, appoggia. Gioca per gli altri 10. (Dal 77' RISPOLI SV)

Ahmad BENALI 6,5 - La sua qualitá é mancata tantissimo al Crotone. Gestisce tempi, azioni, geometrie. Poi finisce la benzina.

Salvatore MOLINA 6 - Energia e vampate di freschezza. A sinistra, controlla e riparte. Nel secondo tempo paga la scarsa condizione fisica dopo essere stato fuori a lungo.

Junior MESSIAS 7 - Bene da mezz'ala. Attivo, scattante, salta spesso l'uomo e trova il gol su una punizione che nessuno tocca e che beffa Skorupski. Anche nella ripresa piú volte vicino alla doppietta.

Samuel DI CARMINE 6 - Molto generoso. Lavoro oscuro e per la squadra. Si procura sia la punizione del vantaggio che il rigore del raddoppio. (Dal 77' VULIC 5 - Una grande chance: calcia malamente alto. Era la palla del 3-2).

Nwankwo SIMY 6,5 - Punto di riferimento davanti, spesso aiuta con sponde. Bel duello con Danilo. Dal dischetto non sbaglia: sono 13 in campionato.

ALL. Serse COSMI 5,5 - Il Crotone gioca un gran primo tempo, ma crolla nella ripresa. Non trova rimedi, non cambia, pare rassegnarsi al risultato.

===Le pagelle del BOLOGNA===

Lukasz SKORUPSKI 5,5 - Un paio di buone parate, ma anche la distazione sulla punizione di Messias e un'uscita maldestra. Ammonito per perdita di tempo.

Takehiro TOMIYASU 5,5 - Insomma. Forse una delle sue peggiori prove stagionali. In affanno, sia su Di Carmine che su Messias.

DANILO 5,5 - Prova a reggere il duello fisico con Simy. Non commette errori gravi, ma sbaglia un paio di chiusure non da lui.

Adama SOUMAORO 5,5 - Il gol a porta vuota ne riabilita parzialmente il voto. Primo tempo horror: falli (tra cui quello da rigore), distrazioni, imprecisioni.

Mitchell DIJKS 5,5 - Non bene. Non riesce mai a proporsi davanti e da quel lato soffre Messias quando si allarga. (Dal 59' SANSONE 7 - Cambia la partita con le sue accelerazioni. Salta l'uomo, crea superioritá, scuote la squadra. Grande impatto)

Mattias SVANBERG 5,5 - Fatica in mezzo, Benali gli ruba spesso palla e tempo. Esce all'intervallo. (Dal 46' SCHOUTEN 7 - Bel gol e ottima prova di sostanza. Si piazza in mezzo, dirige, con personalitá)

Nicolas DOMINGUEZ 6 - Non male. In mezzo gioca di prima, va al tiro, verticalizza. Esce per esigenze tattiche. (Dal 59' VIGNATO 6,5 - Buon impatto nel match. Porta idee e vivacitá)

Riccardo ORSOLINI 5,5 - Insomma. Parte bene, fa ammonire Cuomo, poi si spegne e inizia a perdere palloni. Mihajlovic lo toglie all'intervallo. (Dal 46' SKOV OLSEN 7 - Gol decisivo con un tap-in. Sveglio, in partita, pericoloso)

Roberto SORIANO 6 - La convocazione in Nazionale pare avergli tolto lo spirito. Molto lento, si nasconde, migliora nella ripresa con un paio di buone intuizioni in verticale.

Musa BARROW 6,5 - Parte forte, impegna Cordaz, crea gioco per i compagni: sua la sponda-assist per Schouten.

Rodrigo PALACIO 6,5 - Un assist, tanta corsa, solita generositá. Davanti alla porta ha perso peró totalmente la giusta cattiveria. (Dal 86' POLI SV)

ALL. Sinisa MIHAJLOVIC 6,5 - Bella reazione del suo Bologna. Azzecca mosse e cambi. Secondo tempo di alto livello.

