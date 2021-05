Crotone-Inter, match della 34a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Scida di Crotone, si è concluso col punteggio di 0-2. Decisiva una rete da fuori area del neo entrato Eriksen al 69' (assist di Lukaku). Raddoppio nel recupero di Hakimi (assist di Barella). La squadra di Conte é a un passo dallo Scudetto. Vediamo insieme migliori e peggiori del match.

Classifiche e risultati

Serie A Eriksen-Hakimi: l'Inter mette le mani sullo Scudetto 4 ORE FA

===Le pagelle del CROTONE===

Alex CORDAZ 6 - Bravo due volte su Sensi. Non compie miracoli e non commette errori sui gol subiti.

Koffi DJIDJI 6,5 - Molto bene nella prima frazione, in anticipo e attento. Anche nel secondo regge abbastanza bene, sia Lautaro che Sanchez.

Leandro MAGALLAN 5,5 - Duro su Lukaku. Prova a tenerlo, ma alla lunga il belga viene fuori e per lui sono guai.

Vladimir GOLEMIC 6 - Non demerita nel complesso. Uno dei più precisi, anche nelle diagonali.

Salvatore MOLINA 5,5 - A volte largo, a volte mezz'ala. Corre per quattro, ne risente la precisione.

Luca CIGARINI 6 - Regia pulita. Dá copertura, appoggio e non sbaglia nulla. Esce infortunato. (Dal 46' EDUARDO 5 - Con lui é un'altra cosa. Il Crotone si abbassa, é meno tranquillo, subisce)

Ahmad BENALI 6 - Prova a dar qualitá. Combattente nonostante la stazza non certo impressionante. (Dal 67' VULIC 5,5 - Entra ma non si nota, fatica a reggere l'urto dell'ondata finale nerazzurra)

Arkadiusz RECA 6 - Un buon primo tempo. Contiene bene Hakimi e si propone anche in avanti. Poi un guaio alla caviglia lo ferma. (Dal 38' PEREIRA 5 - Male. Sbaglia scelte, sbaglia passaggi, dietro soffre Perisic)

Junior MESSIAS 5,5 - Parte in mezzo e si alza. Pochi spazi per i suoi consueti spunti palla al piede.

Adam OUNAS 6,5 - Elettrico, pericoloso. Quando prende palla succede sempre qualcosa. Si abbassa molto per legare il gioco. (Dal 72' RIVIERE 5 - Entra, si fa ammonire, si fa anticipare, non la vede mai)

Nwankwo SIMY 5 - Giornata no. Poco servito, spreca un paio di buone chance a centro area, soffre De Vrij.

ALL. Serse COSMI 6 - Crotone messo bene in campo, in partita, organizzato. Inter troppo piú forte.

Romelu Lukaku in azione - Crotone-Inter Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

===Le pagelle dell'INTER===

Samir HANDANOVIC 6 - Una respinta all'inizio su Ounas, niente altro.

Milan SKRINIAR 6,5 - Dei tre dietro é quello che si alza di piú. Sta bene, é in forma e dá il suo contributo.

Stefan DE VRIJ 6,5 - Nessun problema contro la fisicitá di Simy. Lo tiene bene, anche sui palloni alti.

Alessandro BASTONI 6,5 - Sicuro, convinto, tosto. Bravo anche ad impostare l'azione.

Achraf HAKIMI 6,5 - Un po' spento nella prima parte di gara. Non trova le misure, non riesce a incidere. Nella ripresa migliora, fino a trovare il gol del 2-0 nel recupero.

Nicoló BARELLA 7 - Mezz'ala, ma anche spesso in sovrapposizione al cross. Si danna come sempre l'anima e al 92' si fa mezzo campo per fornire l'assist vincente ad Hakimi.

Marcelo BROZOVIC 6 - In mezzo con vigore. Allarga il gioco, verticalizza. Viene ammonito per fermare una ripartenze calabrese. Onesto.

Stefano SENSI 6,5 - Gran primo tempo. Impegna due volte Cordaz, sbuca ovunque, dribbla, inventa. Poi cala fisicamente e viene sostituito. (Dal 66' ERIKSEN 7 - Entra e mette la firma sul match. Si conferma utile, dedito alla causa e tecnicamente superiore)

Matteo DARMIAN 6 - A sinistra, con forza e grinta. Il problema sono i cross: troppo imprecisi. (Dal 66' PERISIC 6,5 - Ottimo impatto nel match. Affonda, guizza, ci prova. Gli annullano un assist vincente per fuorigioco).

Lautaro MARTINEZ 6 - Una rovesciata, un palo, qualche spunto nella prima frazione. Esce troppo presto. (Dal 66' SANCHEZ 6 - Ha voglia e si vede. Entra nell'azione del primo gol. Non va al tiro, ma crea scompiglio).

Romelu LUKAKU 6,5 - Un palo anche per lui nel primo tempo, in cui fatica molto ad andare al tiro. Suo l'assist per Eriksen. Gli annullano un gol, ma la prestazione é positiva. Solito leone.

ALL. Antonio CONTE 7 - Inter matura, convinta, sicura e vincente. Sta per togliersi una grande soddisfazione.

Conte: "Non accetto i mediocri. Sacrifici e fatica per la Storia"

Serie A Marotta: "Ritorno alla Juve? No, voglio aprire un ciclo all'Inter" 3 ORE FA