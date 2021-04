Le pagelle del CROTONE

Alex CORDAZ 6,5 – Un paio di buoni interventi su Quagliarella e Gabbiadini.

Koffi DJIDJI 6 – Qualche sbavatura, ma certamente non errori. Dall’88’ RIVIERE – sv.

Serie A Quagliarella regala 3 punti alla Samp: Crotone praticamente in B 4 ORE FA

Lisandro MAGALLAN 6 – Una buona partita, a fronte anche di un Samp a giri bassi.

Sebastiano LUPERTO 4,5 – Perde palla in uscita un po’ da ‘pollo’. Gabbiadini la ruba e poi inventa. Dal 64’ GOLEMIC 6 – Mezz’ora finale senza macchie.

Pedro PEREIRA 6 – Alternate le due fasi discretamente, niente di clamoroso però. Dal 64’ DI CARMINE 5,5 – Non porta un gran impatto al Crotone. Anzi...

EDUARDO ENRIQUE 6 – Buona corsa, palleggio basico.

Luca CIGARINI 5,5 – Al rientro dopo un lungo stop era un po’ arrugginito. E si vede. Dal 64’ MOLINA 6 – Impatto discreto: entra con voglia e si fa vedere.

Niccolò ZANELLATO 6,5 – Forse il migliore del Crotone con Cordaz e Reca. Gran assist nel finale con Simy che spreca, buone le sue conclusioni dalla distanza.

Arkadiusz RECA 6,5 – Primo tempo di ottimo livello, di grande spinta. Cala un po’ alla distanza come spesso gli capita, ma si conferma uno dei migliori.

Junior MESSIAS 5,5 – Meno incisivo del gol. Si mangia una palla gol nel primo tempo.

SIMY 5 – La sua striscia si ferma a sette partite consecutive in gol. Stasera in ombra, ma nel finale su quel cioccolatino di Zanellato poteva far meglio.

All. Serse COSMI 5,5 – Il suo Crotone gioca quasi tutto in maniera sufficiente, ma senza lo spirito che si era visto nelle ultime giornate. Quella beffa a La Spezia è stato il vero ‘game over’.

Le pagelle della SAMPDORIA

Emil AUDERO 6,5 – Qualche buon intervento. Forse la sfiora anche in maniera decisiva su Simy nel finale, ma il replay non chiarisce del tutto.

Alex FERRARI 5,5 – Soffre un po’ la spinta di Reca, specie nel primo tempo.

Lorenzo TONELLI 6 – Partita onesta al centro della difesa.

Omar COLLEY 6 – Tiene botta su Simy, senza sbavature.

Tommaso AUGELLO 6 – Spinge poco ma è attento dietro.

Antonio CANDREVA 6,5 – Qualche bella galoppata, soprattutto nella prima frazione. Dall’88 LERIS – sv.

Morten THORSBY 7 – In mezzo al campo, di testa, su Simy, le ha prese veramente tutte lui. Partita di livello.

Adrien SILVA 5,5 – Manca il guizzo, si vede poco.

Jakub JANKTO 6 – Uno dei più attivi della Samp in avvio, anche se sotto porta è poco preciso. Dall’88’ DAMSGAARD – sv.

Fabio QUAGLIARELLA 7 – La patita non è una di quelle da mettere negli annali del calcio, ma è uno dei più attivi in avvio ed è nel posto giusto quando serve. Dall’88’ KEITA – sv.

Manolo GABBIADINI 7 – Davvero bella la sua gioca che porta al gol: il pallone per Quagliarella lo mette solo uno coi piedi buoni.

All. Claudio RANIERI 6,5 – Una Samp ordinata, come da una vita le idee di Claudio Ranieri nel calcio. Senza strafare, con compiti ben chiari a tutti, con umiltà e dedizione. Non ruberà gli occhi, ma in questo momento è nono e passa anche il Verona.

Serie A Genoa-Benevento 2-2, le pagelle: Pandev fa 100, brilla Viola 28 MINUTI FA