Crotone-Sassuolo, match della 22a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Scida di Crotone si è concluso col punteggio di 1-2, grazie alle reti di Berardi, Ounas e Caputo su calcio di rigore. Gara arbitrata da Pezzuto di Lecce. Vediamo insieme migliori e peggiori.

Koffi DJIDJI 6 - Dietro non commette particolari errori. Attento nei calci piazzati.

Junior MESSIAS 5,5 - Quando parte, non si prende. Il problema per il Crotone é che questa sera parte poche volte. Gioca arretrato, ma si alza spesso. Secondo tempo in calando.