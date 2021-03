Fiorentina-Milan, match della 28a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Franchi di Firenze, si è concluso col punteggio di 2-3. Vantaggio immediato di Ibrahimovic, pareggio di Pulgar su punizione, poi Ribery nel secondo tempo porta avanti la Viola. La squadra di Pioli non molla e ribalta la situazione con Brahim Diaz e Calhanoglu. Vediamo insieme migliori e peggiori del match.

===Le pagelle della FIORENTINA===

Bartlomiej DRAGOWSKI 6 - Sul gol non ha colpe, viene salvato dalla traversa in un altro tu per tu con Ibrahimovic. Esce per un problema alla caviglia. (Dal 44' TERRACCIANO 5,5 - Insomma. Nessuna grande parata, un po' lento a capire la traiettoria del destro di Calhanoglu)

Serie A Pioli: "Ibra crede nello Scudetto? Fa bene, dipende da noi" 32 MINUTI FA

Martin CACERES 6,5 - A sinistra, molto pimpante, attento anche nelle diagonali. Lui il suo lo fa e lo fa bene.

Nikola MILENKOVIC 5,5 - Un po' meno convinto del solito dietro. Tarda in alcune chiusure chiave.

German PEZZELLA 5,5 - Colpo di tacco al volo "alla Mancini" e incrocio dei pali. Dietro invece tanti problemi. Ibrahimovic lo mette in difficoltá.

Lucas MARTÍNEZ QUARTA 5 - Sale tardi e tiene in gioco Ibrahimovic in occasione del vantaggio rossonero. Si distrae spesso, passi indietro rispetto alle ultime uscite. (Dal 79' KOUAMÉ SV)

Valentin EYSSERIC 6 - Si fa notare a tratti e quasi sempre da fermo. Da lui parte peró l'azione del 2-1.

Erick PULGAR 6,5 - Punizione molto bella quella del pareggio. Regia pulita, diligente, abbassa il ritmo nel secondo tempo, evidentemente stanco. (Dal 79' CALLEJON SV)

Gaetano CASTROVILLI 6 - Alcuni strappi dei suoi, prova a dare qualitá. Ci riesce soprattutto nel primo tempo. (Dal 71' VENUTI 5,5 - Dentro per contenere a sinistra, ma la Fiorentina subisce subito gol)

Giacomo BONAVENTURA 6 - Impegno e dedizione, voglia di rivincita contro la sua ex squadra. Ma nel complesso non riesce a fare la differenza.

Franck RIBERY 7 - Tra le linee danza e si procura ottimi falli per far respirare la sua squadra. La rete col mancino è un giusto premio a una grande prestazione.

Dusan VLAHOVIC 6,5 - Tomori é un osso duro e non gli concede mai spazio. Lui gioca in modo intelligente. Ottimo l'assist per Ribery.

ALL. Cesare PRANDELLI 6 - Fiorentina volitiva, organizzata, pericolosa. Dietro qualche problema da risolvere, visto che gli allineamenti sono mancati.

Pulgar a segno in Fiorentina-Milan - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

===Le pagelle del MILAN===

Gianluigi DONNARUMMA 6 - Un po' sorpreso sulla punizione di Pulgar. Parte tardi, ma la traiettoria é difficile da leggere. Per il resto attento.

Diogo DALOT 5 - Insomma. Si propone di rado, dietro fatica e commette troppi falli.

Simon KJAER 7 - Suo il lancio-assist per il gol di Ibrahimovic. Imposta sempre bene, difende con la consueta calma.

Fikayo TOMORI 6,5 - Reattivo e convinto nel primo tempo, nella ripresa soffre per una ventina di minuti la fisicitá di Vlahovic. Cresce ancora nel finale, con alcuni anticipi di livello.

THEO HERNÁNDEZ 6 - Quando accelera non si tiene, il problema é che non lo fa con la solita frequenza. In ritardo su Eysseric in occasione del secondo gol viola.

Sandro TONALI 5,5 - Non in una gran serata. Errori in disimpegno, interdizione quasi assente. Malino (Dal 58' BENNACER 6,5 - Entra e porta subito idee e coraggio. Nulla di trascendetale, ma averlo fa la differenza)

Franck KESSIÉ 7,5 - Solito comandante. Affaticato, ma si danna l'anima e in mezzo si fa sentire. Poderoso nell'azione e nell'assist del 3-2.

Alexis SAELEMAEKERS 5,5 - In difficoltá fisica, probabilmente stanco dai tanti impegni ravvicinati. Non riesce a incidere. (Dal 58' CASTILLEJO 5,5 - Entra e ci prova. Non troppo preciso, non convince)

Hakan CALHANOGLU 7 - A corrente alternata. A volte vede gioco, altre si perde in troppi tocchi. Bravissimo invece a segnare il 3-2 con un colpo dei suoi: terzo gol a Firenze, cittá che gli porta fortuna. Rete molto pesante. (Dal 91' MEITÉ SV)

BRAHIM DIAZ 7 - Gol del 2-2 e tanto movimento davanti. Ha voglia e si propone sempre. Bella prova e crescita evidente. (Dal 80' KRUNIC SV)

Zlatan IBRAHIMOVIC 6,5 - Segna subito, spreca il colpo del 2-0, gioca un buon primo tempo, poi cala vistosamente. Meno "Ibra" del solito, ma in ripresa.

ALL. Stefano PIOLI 7 - Milan squadra che attacca, sa soffrire, corre, gioca. Vittoria importante e nel complesso meritata.

Kakà, Beckham e la pioggia manzoniana: Pellegatti racconta United-Milan

Serie A Il Milan reagisce e vince a Firenze: decide Calhanoglu 4 ORE FA