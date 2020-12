Fiorentina-Verona, match della 13a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Franchi di Firenze si è concluso col punteggio di 1-1. Gara arbitrata da tizio, la Fiorentina di Cesare Prandelli in virtù di questo risultato resta ancora in zona pericolante (11 punti) mentre il Verona di Ivan Juric muove la classifica e sale a 20 punti, in settima posizione. Vediamo insieme migliori e peggiori del match.

===Le pagelle della FIORENTINA===

Bartlomiej DRAGOWSKI 6,5 - Subisce gol dal dischetto, poi ferma alla grande in uscita Lazovic. Sicuro quando é chiamato in causa.

Nikola MILENKOVIC 6,5 - Concentrato, solido, preciso. Sfiora anche il gol con un bel colpo di testa.

German PEZZELLA 6,5 - Guida la difesa viola e la tiene abbastanza alta. Nessun errore.

IGOR 6,5 - Molto bene dietro. Diagonali perfette, alcune buone intuizioni difensive.

Lorenzo VENUTI 6 - Prestazione sufficiente. A destra tiene bene e non si limita al compito difensivo. (Dal 60' LIROLA 6 - Come il suo predecessore. Tiene la fascia, mette un paio di buoni cross)

Giacomo BONAVENTURA 5 - Nervoso, fuori dal match, fatica a trovare spazio tra le linee. Negativo. (Dal 60' CALLEJON 5,5 - Impatto poco esaltante. Nessuna azione degna di nota. Non si ritrova piú)

Sofyan AMRABAT 6 - Ex di giornata. In mezzo si fa sentire. Un paio di tiracci dal limite meritavano piú cura.

Gaetano CASTROVILLI 5,5 - Fatica ad entrare nel vivo del gioco, viene sempre richiamato da Prandelli. In questo nuovo modulo incide di meno. (Dal 86' CUTRONE SV)

Antonio BARRECA 5,5 - Commette l'ingenuo fallo da rigore all'inizio. Poi si riprende, affonda e crossa. Senza la giusta precisione. (Dal 64' BIRAGHI 6 - Entra convinto, spinge a sinistra. Dietro qualche rischio con Ruegg)

Frank RIBERY 5 - Male. Non sembra nemmeno lui, non salta mai l'uomo. Bene solo alcune sponde di prima. (Dal 85' BORJA VALERO SV)

Dusan VLAHOVIC 7 - Ottima prova. Si conquista e realizza il rigore del pareggio. Ottimo nei duelli aerei, sacrificio continuo, gioca per la squadra.

ALL. Cesare PRANDELLI 6 - Fiorentina messa bene in campo, ma poco pericolosa davanti. Un altro pareggio, la Viola non riesce piú a vincere. Situazione di classifica davvero preoccupante.

L'abbraccio di gruppo a Miguel Veloso, Fiorentina-Verona, Getty Images Credit Foto Getty Images

===Le pagelle del VERONA===

Marco SILVESTRI 6 - Non puó nulla sul rigore. Non compie nessun'altra parata di rilievo.

Pawel DAWIDOWICZ 6,5 - Un muro. Respinge tutto, anche di testa. Il migliore dei difensori gialloblu.

Federico CECCHERINI 6 - Fatica a tenere a bada Vlahovic. Usa l'esperienza. Alla fine se la cava.

Koraj GUNTER 5 - Non benissimo. Commette il fallo da rigore su Vlahovic e fatica a contenere la fisicitá del centravanti viola. (Dal 50' MAGNANI 6 - Meglio di chi l'ha preceduto. Piú alla pari con Vlahovic)

Marco Davide FARAONI 5,5 - Non il solito Faraoni. Deve soffrire, sia con Barreca che con Biraghi. Non supera quasi mai la metá campo.

Adrien TAMEZE 6 - In mezzo, combatte e gioca d'intelligenza. Utile tatticamente, poco coraggioso nelle verticalizzazioni. (Dal 71' ILIC 6 - Entra e fa il suo. Grintoso e pimpante)

Miguel VELOSO 7 - Trasforma alla perfezione il rigore del momentaneo vantaggio. La regia é ordinata e sempre puntuale.

Federico DIMARCO 6 - Niente di eccezionale. A sinistra controlla la zona e non si fa mai notare davanti.

Darko LAZOVIC 5,5 - Prova incolore. Non é in forma e si vede. Sbaglia anche un'occasione a tu per tu con Dragowski. (Dal 71' RUEGG 6,5 - Grande impatto dello svizzero. Entra, salta l'uomo, calcia. Bene)

Mattia ZACCAGNI 5,5 - Meno bene rispetto al solito. Quasi affaticato, non riesce mai a mettersi in luce. (Dal 78' YEBOAH SV)

Eddie SALCEDO 6 - Si procura il rigore (dubbio) dopo due minuti. Guizzo importante, ma l'unico del suo match. Esce all'intervallo. (Dal 46' COLLEY 6 - Dá profonditá, allunga la difesa viola, bello un filtrante per Lazovic)

ALL. Ivan JURIC 6,5 - Vista la situazione d'emergenza, ottimo punto per il Verona. Tanti giovani in campo, splendida mentalitá.

