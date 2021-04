Genoa-Spezia, match della 33a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Ferraris di Genova si è concluso col punteggio di 2-0. Decisive le reti nella ripresa di Scamacca e Shomurodov. Vediamo insieme migliori e peggiori.

Classifiche e risultati

Serie A Scamacca e Shomurodov: il Genoa piega lo Spezia! 3 ORE FA

===Le pagelle del GENOA===

Mattia PERIN 6 - Nessuna parata di rilievo. Mai impegnato.

Edoardo GOLDANIGA 6,5 - Tempestico, concentrato e bravo ad avviare l'azione con pulizia.

Andrea MASIELLO 6,5 - Baluardo dietro. Non sbaglia un singolo intervento.

Domenico CRISCITO 6 - Ammonito per un fallo in ritardo. Quando prende le misure, non si perde piú.

Davide BIRASCHI 6,5 - Dietro, solido, lucido, reattivo.

Marko PJACA 5 - Poco in partita, poco cercato, poco ispirato. (Dal 63' BEHRAMI 6 - Buon apporto, soprattutto a livello fisico)

Milan BADELJ 6,5 - In mezzo non fa mai mancare il suo apporto. Intelligente e scaltro. Rinato con Ballardini.

Kevin STROOTMAN 7 - Convinto, determinato, solido. Provedel gli nega un gol che sarebbe stato meritato. Suo l'assist per Shomurodov. (Dal 91' CASSATA SV)

Davide ZAPPACOSTA 7 - Domina la fascia sinistra. Attacca, crossa, spinge, crea. Incontenibile.

Goran PANDEV 6 - Inizia bene, ruba palla a Terzi, va al tiro, trova anche la rete, che viene annullata dal VAR. Esce ad inizio ripresa. (Dal 56' SCAMACCA 6,5 - Entra e con un tap-in facile sblocca la partita. Bravo nel difendere palloni in avanti sui lanci lunghi da dietro)

Mattia DESTRO 5 - Spreca una colossale palla gol nel primo tempo. Si muove tanto, ma non incide. (Dal 63' SHOMURODOV 7 - Gol molto bello, con tecnica e velocitá. Entra bene in partita e la chiude)

ALL. Davide BALLARDINI 7 - Genoa tosto, ben messo in campo, pericoloso, concreto.

Gianluca Scamacca esulta insieme a Mattia Destro, Genoa-Spezia, Getty Images Credit Foto Getty Images

===Le pagelle dello SPEZIA===

Ivan PROVEDEL 5 - Un paio di buoni interventi su conclusioni da fuori. Male sul tiro-cross di Zappacosta che poi Scamacca trasforma in gol. Male anche in impostazione.

Luca VIGNALI 4,5 - Malissimo contro Zappacosta. Non ha il passo giusto, non lo tiene, non lo prende mai. (Dal 85' AGUDELO SV)

Claudio TERZI 5,5 - Parte male, con un errore che gli costa subito l'ammonizione. Poi si sistema, ma arriva tardi sul tap-in vincente di Scamacca. (Dal 64' CHABOT 6 - Entra e non demerita. Scamacca lo impegna fisicamente)

Martin ERLIC 5 - Un paio di sbavature iniziali, viene bruciato da Shomurodov sul secondo gol.

Simone BASTONI 6 - A sinistra con veemenza. Va sul fondo, ci prova, sicuramente sufficiente.

Tommaso POBEGA 5,5 - Non sta bene fisicamente e si vede. Non trova mai l'inserimento adeguato alle sue caratteristiche.

LEO SENA 6 - Tecnica di base eccellente, gioca di prima, recupera. Regia interessante.

Giulio MAGGIORE 6 - In mezzo, un paio di inserimenti, molta sostanza. Non trova peró la giusta continuitá. (Dal 59' ESTEVEZ 5,5 - Non entra male nel match. Ma perde il contrasto con Strootman che porta al secondo gol)

Diego FARIAS 5,5 - Una buona iniziativa nella prima mezz'ora. Poco altro. Sparisce presto. (Dal 64' VERDE 6 - Un paio di cross, un tiro, sicuramente ci prova)

M'Bala NZOLA 5 - Masiello e Goldaniga lo anticipano sempre. Poco mobile, molto macchinoso. Non é il giocatore del girone d'andata.

Emmanuel GYASI 5,5 - Largo a sinistra, si accende a tratti, ma Biraschi e Goldaniga lo limitano.

ALL. Vincenzo ITALIANO 5,5 - Spezia molto lento e poco pericoloso. Dietro tante occasioni concesse. Un brutto pomeriggio.

Fantacalcio: i consigli per la 33a giornata di Serie A

Serie A Genoa-Spezia: probabili formazioni e statistiche IERI A 12:16