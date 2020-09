Le pagelle della Juventus

Wojciech SZCZESNY 6,5 - Festeggia la 100esima presenza bianconera con il 34° clean sheet e una super-parata sul 2-0

DANILO 6,5 - Diventa un mediano aggiunto in fase offensiva proprio come immaginava Pirlo nella sua tesi: camaleontico

Leonardo BONUCCI 7 - "Solita" firma su calcio d'angolo e tanta, tantissima personalità in impostazione

Giorgio CHIELLINI 6 - Nessuna sbavatura, ma la notizia più bella per Pirlo - e Mancini - è il suo stato di forma ottimale (dall'82' DEMIRAL S.V.)

Juan CUADRADO 6 - Augello riesce a contenerlo, anche se spinge con continuità e ampiezza

Adrien RABIOT 6,5 - Prosegue nel segno (positivo) del finale della scorsa stagione: i suoi centimetri saranno fondamentali per i bianconeri

Weston MCKENNIE 6,5 - L'americano aveva già stupito nel test contro il Novara e Pirlo, giustamente, lo conferma al posto di Bentancur anche al debutto in campionato. Una marea di palloni recuperati, grande senso tattico e anche qualche verticalizzazione precisa che male non fa. Sfiora anche il gol con un miracolo di Audero. Promosso a pieni voti

Aaron RAMSEY 7,5 - La miglior partita del gallese dopo un anno alla Juventus. Quantità, qualità, ubiquità. Prestazione completa supportata da un'invidiabile condizione fisica e impreziosita dall'assist all'88' a Cristiano

Gianluca FRABOTTA 6,5 - Lui e Pirlo avrebbero dovuto esordire nell'Under 23 in questi giorni e invece... Il classe '99 di Roma, che aveva debuttato tra i grandi nell'ultima dello scorso campionato con Sarri in panchina nel ko contro la Roma, non sfigura. Anzi, dimostra grinta e senso della posizione (dal 66' DE SCIGLIO 6 - Si limita ai compiti difensivi anche se va vicinissimo al gol appena entrato)

Dejan KULUSEVSKI 7 - Il baby svedese segna il suo primo gol con la maglia della Juventus al sesto pallone giocato e al primo tiro tentato. Ed è il primo difensore in fase di non possesso. What else? (Dall'82' DOUGLAS COSTA S.V.)

Cristiano RONALDO 6,5 - Una traversa, un errore non da lui e molte altre chance create ma non concretizzate. Una gara sufficiente fino all'88', poi il gol arriva...

All. Andrea PIRLO 7 - E' una Juve di emergenza, ma si vedono già le sue idee di gioco: pressing alto e ampiezza. Ha il coraggio di schierare Frabotta dal 1' e viene premiato da un 3-0 netto che convince anche i più critici.

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 6,5 - Senza di lui sarebbe finita tanto a zero. Salva su Ronaldo, Frabotta e (clamorosamente) su McKennie

Bartosz BERESZYNSKI 4,5 - Serve il 2-0 alla Juventus su un piatto d'argento con un rinvio maldestro sugli sviluppi del calcio d'angolo

Lorenzo TONELLI 5,5 - Gli pende dal 3' la spada di Damocle dell'ammonizione, ma è bravo a non rischiare più nulla (dal 46' YOSHIDA 6 - Suoi tutti i palloni alti)

Omar COLLEY 6 - Recupero fenomenale su CR7 nella ripresa, usa il fisico con intelligenza

Tommaso AUGELLO 5,5 - Tanti errori e anche sfortuna come il rimpallo che regala a Kulusevski il pallone dell'1-0. Tiene bene, però, su Cuadrado

Fabio DEPAOLI 6 - L'esterno più attivo di Ranieri in attacco. Meno attento in difesa (dal 46' RAMIREZ 5,5 - Il suo ingresso alza il baricentro della Samp, ma poi dalle parti di Szczesny non combina nulla)

Morten THORSBY 5 - Troppi palloni persi a centrocampo (dal 68' DAMSGAARD 6 - Dà ordine anche se non prova mai a stupire)

Albin EKDAL 5 - Si vede poco e viene sovrastato dalla fisicità di Rabiot col passare dei minuti

Jakub JANKTO 5 - Chi l'ha visto?

Mehdi LERIS 4,5 - Pochi spunti sulla sinistra e poca copertura ad Augello (Dal 46' QUAGLIARELLA 6 - Prova a scuotere i suoi e va anche vicino al pareggio con un diagonale a fil di palo)

Federico BONAZZOLI 5 - Viene lasciato troppo solo dal 4-5-1 di Ranieri. Non è solo colpa sua (dal 68' VERRE 6 - Disegna un assist al bacio per Quagliarella)

All. Claudio RANIERI 5 - A fine partita si lamenta dell'atteggiamento rinunciatario dei suoi, ma schiera un undici iniziale superdifensivo, per poi rimediare al 46'. Troppo tardi

