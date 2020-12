Juventus-Torino, match della 10a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo Juventus Stadium si è concluso col punteggio di 2-1. Gara arbitrata da Orsato. Con questo risultato la Juventus di Pirlo muove la classifica dopo il pari di Benevento e il tecnico resta imbattuto nelle prime 10 giornate. Il Torino di Marco Giampaolo invece incassa una nuova rimonta, rimanendo nei bassifondi della classifica: fin qui solo una vittoria nelle prime 10. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Le pagelle della JUVENTUS

Wojciech SZCZESNY 6,5 – Senza la sua parata su Zaza nel primo tempo, che avrebbe mandato la Juventus sotto 0-2, forse non ci sarebbe stata la rimonta.

Juan CUADRADO 7 – Non sembra in una gran giornata, ma esce nel finale, quando prima trova l’angolo giusto per il gol (annullato) e poi con due assist al bacio salva una Juventus bruttina.

Matthijs DE LIGT 6,5 – Almeno due chiusure importanti: una su Belotti lanciato in porta e l’altra su Linetty.

Leonardo BONUCCI 6 – Non gioca una gran partita a dirla tutta. Sul gol di N’Koulou non è rapidissimo (sebben la colpa non sia sua), così come è protagonista in negativo con la spallatina che costa il gol annullato a Cuadrado. La sua redenzione arriva però al 90’.

DANILO 5,5 – Meno preciso rispetto alle altre uscite, soffre anche alla distanza il potere fisico dello scatenato Singo. Dal 71’ Alex SANDRO 6 – Utile nel forcing finale di una Juventus in costante progressione offensiva.

Dejan KULUSEVSKI 5 – Appare spaesato in un ruolo di esterno puro con compiti difensivi che non solo pare non comprendere, ma che nemmeno lo valorizza al meglio. Conclude il suo match regalando una punizione dal limite. Male. Dal 57’ Aaron RAMSEY 6 – Ingresso tutto sommato vivace: prova a mettersi in mostra, dà un po’ più di qualità tra le linee.

Rodrigo BENTANCUR 5,5 – Un primo tempo molto negativo a cui segue una ripresa dove mette un po’ più di grinta, di fisico e di ritmo. La risultante è comunque negativa, anche perché sul corner che porta al gol di N’Koulou la colpa è sua: veramente molle.

Adrien RABIOT 4,5 – Ai limiti dell’imbarazzante, di nuovo. Specie se si pensa quanto questo giocatore costa a bilancio. Nei primi 20 minuti non fa un passaggio giusto. Gioca molle, fatica a coprire il campo alle spalle quando deve ripiegare. Non si capisce, davvero, come faccia ad essere ancora tra le scelte. Dal 71’ Weston MCKENNIE 7,5 – Al di là del gol ha portato un’energia che sia Bentancur che soprattutto Rabiot non sono riusciti a dare. Aggressione alta, voglia, cattiveria agonistica. L’americano non è certo un fenomeno ma pare proprio essere ciò di cui ha bisogno questa squadra in questo momento. Chissà se lo capirà anche Pirlo.

Federico CHIESA 5,5 – Con la Dinamo era stato il migliore in campo ma oggi trova raddoppi costanti sui suoi tentativi di dribbling che ne limitano molto il rendimento. Singo in particolare lo spazza via in ogni singolo uno contro uno.

Paulo DYBALA 5 – Fuori dalla partita, lo si nota solo per giocate non ‘da Dybala’. Momento no. Prolungato... Dal 90’ Federico BERNARDESCHI – sv.

Cristiano RONALDO 5,5 – Prova a fare da solo quando le cose vanno male – ovvero per 70 minuti – ma si ritrova spesso raddoppiato o a crossare palloni alti per la testa di Ramsey o Dybala. Chissà se qualcuno riuscirà mai a convincerlo a fare il centravanti... Specie quando manca Morata potrebbe risolvere a Pirlo tanti problemi.

All. Andrea PIRLO 5,5 – Non può essere un voto sufficiente. Non per chi ha guardato la partita per intero e non il tabellino con il risultato finale, piuttosto che le statistiche che lo vogliono imbattuto in queste prime 10 uscite di campionato. La sua è una brutta Juventus. Brutta nel senso che gioca male. Brutta nel senso che è molle. Brutta nel senso che è lenta. Brutta nel senso che è prevedibile. Oggi è salvata solo da un finale rocambolesco. Ma i problemi sono lì alla luce del sole. Poi, se qualcuno vuole girare la testa dall’altra parte, faccia pure.

Le pagelle del TORINO

Salvatore SIRIGU 6 – Nonostante si trovi sempre la Juve ai limiti dell’area, per 70 minuti è spettatore non pagante. Incolpevole sui gol subiti.

LYANCO 5 – Senza i 20 minuti finali sarebbe il migliore del Torino, con una partita di grande attenzione e un gol salvato su tiro di Dybala. Certo, nei due gol subiti è sovrastato in entrambi i casi da identica situazione. Non benissimo...

Nicolas N’KOULOU 6,5 – Tiene benissimo la linea della difesa a lungo e si inventa anche goleador. La sua è una partita ampiamente positiva.

Ricardo RODRIGUEZ 5,5 – Regge a lungo, ma nel finale subisce la spinta di Cuadrado.

Wilfried SINGO 6,5 – Praticamente insaltabile. Energia allo stato puro, ma anche fisico e attenzione in entrambe le fasi. Cancella Chiesa.

Soualiho MEITE 6 – Per un’ora mette sotto fisicamente sia Bentancur che Rabiot. Poi cala, come prevedibile. Forse Giampaolo sarebbe dovuto correre ai ripari.

Tomas RINCON 6 – Generoso, come sempre, nei compiti di copertura. Certo, quando c’è da costruire fa più fatica, ma è comunque una gara positiva la sua.

Karol LINETTY 6,5 – Molto bene in più di un’occasione. Sia in fase difensiva che quando deve cambiare gioco, specie nel primo tempo. Dal 90’ Jacopo SEGRE – sv.

Cristian Daniel ANSALDI 6 – Il cross che porta al gol arriva dai suoi piedi. Si propone in più di un’occasione, poi forse come tutto il Torino esagera nell’abbassarsi. Dal 90’ Federico BONAZZOLI – sv.

Simone ZAZA 5 – Si divora il gol dello 0-2 che forse avrebbe portato a un altro finale per il Toro: perché d’accordo Szczesny è bravo, ma da lì un attaccante deve fare meglio. Dal 73’ Sasa LUKIC 5,5 – Entra e si nota per il fallaccio da arancione, più che da giallo, dopo meno di un minuto sul campo. Non male...

Andrea BELOTTI 6,5 – Generosissimo, lavora in maniera instancabile per dare una mano a questo Toro. Ancora una volta uno di quelli da salvare nonostante tutto.

All. Marco GIAMPAOLO 5,5 – La prepara con attenzione, aspettando la Juve per poi punirla alle spalle. Il problema però è il suo Toro torna dall’intervallo un po’ troppo rinunciatario, cosa che non era stato nel primo tempo. Insomma, ancora una volta subisce una rimonta nei secondi 45 minuti e con una vittoria in 10 giornate la classifica comincia a farsi davvero preoccupante.

