Wojciech SZCZESNY 6 - Non puó nulla su Favilli. Nessuna altra parata di rilievo.

Non basta Kulusevski, il Verona ferma la Juve

Leonardo BONUCCI 5,5 - Duelli ruvidi e continui su Kalinic. A volte anticipa, altre commette fallo. Interessante la posizione, visto che si alza spesso in linea con i centrocampisti. In ritardo sul gol del Verona ( Dal 75' FRABOTTA SV - Dentro nell'assalto finale)

Merih DEMIRAL 6 - Un po' troppo falloso, ma comunque efficace. Dal suo lato non si passa mai.

ARTHUR 5,5 - Gioca a due tocchi, non verticalizza, non vuole strafare. Servirebbe comunque piú personalitá in quel ruolo.