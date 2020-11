José Manuel REINA 6,5 - Sicuro quando é chiamato in causa da fuori. Bravo su Rabiot nel secondo tempo.

LUIZ FELIPE 6 - Uno dei più pimpanti. Bravo in anticipo. Sbaglia poco.

Francesco ACERBI 6,5 - Su Morata con determinazione. Non lascia mai solo lo spagnolo e spesso accetta l'uno contro uno. Bene.

Stefan RADU 5,5 - Un po' lento e un po' troppo impreciso al cross. Quando viene puntato in campo aperto, fatica. ( Dal 54' HOEDT 6 - Entra, si sistema al centro. Sicuro e tosto)

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6,5 - Una presenza costante, in mezzo e davanti. Prova a trascinare la sua squadra. Fisicamente incontenibile.

Danilo CATALDI 5,5 - Poco mobile, molto scolastico, tiene la posizione. Non incide. ( Dal 77' AKPA AKPRO 6,5 - Entra bene, deciso. Porta coraggio e forza)

LUIS ALBERTO 6 - Elegante, come sempre. Bentancur lo bracca senza farlo respirare. Non fa la differenza come al solito. (Dal 77' A. PEREIRA SV)