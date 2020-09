Le pagelle del Milan

Gianluigi DONNARUMMA 7 - 204ª presenza in serie A contro il suo "primo" allenatore Mihajlovic. La paratona bassa al 79' su Skov Olsen è da campione assoluto

Davide CALABRIA 7 - Dopo l'ottimo esordio contro lo Shamrock, la conferma in campionato. Assist a Ibra in avvio, Palacio-Barrow-Dijks annullati fino ad arrivare al disimpegno di tacco nel finale. Un altro giocatore, completamente un altro giocatore rispetto alle scorse stagioni

Simon KJAER 6,5 - Nessuna sbavatura e non fa sentire la mancanza di Romagnoli. What else? (dal 71' DUARTE 5,5 - Con il suo ingresso il Bologna alza il baricentro e il Diavolo rischia qualcosina in più)

Matteo GABBIA 6,5 - Il processo di crescita passa anche da queste opportunità, in attesa dell'arrivo di un difensore centrale. Il classe '99 ha grande senso della posizione, Pioli lo sa

Theo HERNANDEZ 7 - Firma l'assist (al bacio) dell'1-0 e sfiora il 2-0 con una botta da fuori area. Maldini si lecca i baffi in tribuna

Franck KESSIE 6,5 - Non solo mille palloni recuperati e tanta, tantissima corsa, ma anche ordine a centrocampo e personalità. Tutto questo è Kessie, inamovibile (dal 77' TONALI S.V.)

Ismael BENNACER 6,5 - Sta bene fisicamente e mentalmente. Lo si vede nel tocco di palla in anticipo che costringe Orsolini al rigore (dall'87' KRUNIC S.V.)

Samu CASTILLEJO 5,5 - Gara scorbutica dello spagnolo che battibecca con Dijks e esce dolorante a fine primo tempo (dal 46' SAELEMAEKERS 6,5 - Entra e serve a Ibra la palla del 2-0 (poi sprecata). Corsa e sempre più convinzione sulla destra. Anche in questo caso merito di Pioli che ci ha creduto

Hakan CALHANOGLU 6 - Non brilla ma accompagna la manovra rossonera senza errori (dal 71' BRAHIM DIAZ 6 - In Irlanda aveva incantato con un doppio passo alla Kakà, stasera si contiene. Da rivedere)

Ante REBIC 6 - Non è determinante come ci ha abituato nella scorsa stagione, ma si mette al servizio dei compagni ed è il primo a difendere. Il suo riscatto sarà decisivo per provare a centrare la Champions

Zlatan IBRAHIMOVIC 8 - Essenziale e spietato come nel girone di ritorno della scorsa stagione e nella prima uscita in Irlanda. Prima sfiora il gol con una magia di tacco, poi sale in cielo e firma il primo gol in campionato dei rossoneri. Nella ripresa è freddissimo dal dischetto. In forma fisica straripante a 38 anni e, dopo 12, di nuovo capocannoniere della Serie A. Ma quale mascotte?

All. Stefano PIOLI 7 - Conferma l'undici dell'esordio in Europa League con la variante di Rebic al posto di Saelemaekers e ci azzecca. La prestazione di Calabria è la migliore notizia della serata per il tecnico parmense: San Siro (formato ridotto) apprezza e applaude. Al resto ci pensa Ibra.

Ibrahimovic. Milan-Bologna Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 6 - Nessuna colpa sui gol, anzi limita i danni con interventi puntuali

Lorenzo DE SILVESTRI 5 - Dalla sua parte Theo fa il bello e il cattivo tempo

Takehiro TOMIYASU 6 - Riadattato da centrale difensivo, probabilmente è il migliore della retroguardia rossoblù

DANILO 5 - Guarda svettare Ibrahimovic sull'1-0

Mitchell DIJKS 4 - Un suo intervento ingenuo costringe il Bologna a terminare la gara in 10

Nicolas DOMINGUEZ 5 - Incosistente la prova dell'argentino che si perde nella fisicità di Kessie e Bennacer (dal 56' SANSONE 5,5 - Non dà la scossa sperata)

Jerdy SCHOUTEN 6 - Fa valere il fisico e il suo dinamismo. Alla fine è il migliore dei rossoblù

Riccardo ORSOLINI 5 - Macchia la sua prestazione con un inutile calcione a Bennacer (spalle alla porta) in area di rigore. La pietra tombale per il Bologna (dal 56' SKOV OLSEN 6 - Sua l'occasione più ghiotta degli uomini di Mihajlovic, ma trova una grande risposta di Donnarumma)

Roberto SORIANO 5 - Parte bene e finisce male. Forse anche per stanchezza (dall'80' SVANBERG S.V.)

Musa BARROW 5 - Non trova mai la via della porta con la marcatura di Calabria. Brutto esordio del 21enne gambiano. Da lui ormai ci si aspetta di più (dall'83' VIGNATO S.V.)

Rodrigo PALACIO 5,5 - Qualche spunto sulla sinistra, ma niente di davvero pericoloso per le torri rossonere (dall'80' PALACIO S.V.)

All. Sinisa MIHAJLOVIC 5,5 - Al Bologna mancano un difensore centrale e un attaccante. Senza due innesti importanti Sinisa farà fatica a togliersi soddisfazioni quest'anno.

