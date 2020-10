Simon KJAER 6,5: la sua difesa rimane intatta, in questi primi tre impegni di campionato. Giocatore tornato ai fasti di inizio carriera.

Matteo GABBIA 6,5: insieme a Kjaer non sbaglia un colpo, annullando prima Galabinov e poi Gyasi.

Theo HERNANDEZ 7,5: imprendibile lungo l'out di sinistra, in cui fa sfoggio di una forma e diun'esplosività fisica eccezionale. Il gol "alla Theo Hernandez" lo dimostra.

Dal 58' Franck Kessié 6,5: obbligatorio concedergli un po' di riposo. Al suo ingresso in campo, il gap tecnico-tattico tra le due mediane, aumenta notevolmente.

Dal 58' Ismaël Bennacer 6: subito attivo e propositivo in zona nevralgica.

Alexis SAELEMAEKERS 6,5: nel primo tempo è uno dei pochi a dimostrare di non patire le tossine residue della sfida di Europa League al Rio Ave. E questo gli va risconosciuto.

Brahim DIAZ 6,5: tra dribbling e serpentine, talvolta s'intestardisce. Ma questo Milan ha costante bisogno di imprevedibilità e l'ex Real Madrid, per questo motivo, è l'uomo giusto.

Dal 71' Jens Pettere Hauge 6: di incoraggiamento. Tanta corsa e buona volontà ma è ancora spaesato, si vede. Deve acquisire minutaggio e ambientarsi in un contesto calcistico totalmente differente rispetto al campionato norvegese.

Rafael LEÃO 7,5: parte in sordina, poi trascina il Milan verso una vittoria doverosa ma assolutamente non scontata, con due tocchi felpati che beffano l'incolpevole Rafael.

Lorenzo COLOMBO 5,5: isolato, là davanti, il giovane rossonero non riesce a fare reparto da solo. Dalla sua, solo un colpo di testa alto sopra la traversa.

Dal 46' Hakan Çalhanoglu 7: il suo ingresso in campo cambia indiscutibilmente i connotati di un Milan apparso un po' imballato nei primi 45'. Suo il cross per Leão, che al 57' sblocca la partuta.

Martin ERLIC 4,5: male, malissimo in marcatura su Leão.

Julian CHABOT 5,5: perde, nel corso della ripresa, tutta l'attenzione in marcatura con cui si era contraddistinto nei primi 45'.

Tommaso POBEGA 5,5: in prestito allo Spezia proprio dal Milan, si fa tradire dall'emozione e crea poco appannaggio della fase offensiva.

Sandro Tonali in azione - Milan-Spezia Serie A 2020-21

Dal 77' Luca Mora 5,5: l'ex SPAL entra in una fase del match ormai completamente segnata e, obiettivamente, combina poco.

Dal 59' Gennaro Acampora 5: dal suo presidio di metà campo non riesce ad arginare il "diesel" rossonero dell'ultima mezz'ora di gioco.

Daniele VERDE 6,5: corsa e carattere per l'attaccante esterno giunto in prestito dall'AEK Atene. Ha inventiva e si butta su ogni pallone.

Andrej GALABINOV 6: generoso in pressing, finisce per patire il triplo impegno settimanale uscendo anzitempo, al 32', per un guaio muscolare.