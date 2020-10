David OSPINA 6,5 - Suo il lancio per il gol di Osimhen. Lo cerca spesso con palloni profondi.

Kostas MANOLAS 6,5 - Duro su Zapata, ma presente. Non concede nulla.

Elseid HYSAJ 6,5 - A sinistra con ordine. Copre, tiene la linea, appoggia sempre in modo preciso.

Tiemoué BAKAYOKO 7 - Guerriero, tatticamente perfetto, controlla anche su Gomez in raddoppio. Presenza costante e determinante. ( Dal 75' LOBOTKA SV )

ALL. Gennaro GATTUSO 7,5 - Gran bel Napoli. Grintoso, frizzante, volitivo, concentrato. Tutto perfetto.

Marco SPORTIELLO 6 - Evita 3-4 gol, però in un paio ha anche delle colpe, soprattutto in quello di Osimhen.

Rafael TOLOI 4,5 - Un disastro dietro. Troppe indecisioni anche per uno esperto come lui.

Cristian ROMERO 4,5 - Un dramma. Osimhen lo devasta, atleticamente e mentalmente. Non la prende mai. Mezzo voto in più per l'assist (inutile) a Lammers.