Roma-Napoli, match della 9a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio San Polo si è concluso col punteggio di 4-0. Il Napoli di Gennaro Gattuso in virtù di questo risultato aggancia la Juventus a quota 17, mentre la Roma di mister Paulo Fonseca perde l'occasione di salire in solitaria al secondo posto e viene agganciata anche lei a quota 17 dal Napoli. Di seguito le pagelle dell'incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match.

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 6 – Praticamente mai chiamato in causa.

Giovanni DI LORENZO 6,5 – Positiva la sua partita. Spinazzola si dimostra un cliente molto scomodo, confermando il suo stato di forma. Di Lorenzo però è attento: difende bene e concede relativamente poco.

Kostas MANOLAS 6,5 – Come tutto il reparto si muove bene. Il Napoli esce senza subire gol e i meriti sono anche del centrale greco.

Kalidou KOULIBALY 6,5 – Un grande primo tempo sempre attento e in anticipo su un Dzeko sicuramente non al meglio, ma del tutto annullato.

Mario RUI 6,5 – Splendido il tacco al volo che di fatto apre al ribaltamento che porta al 2-0. Un dettaglio che alla fine ha concesso al Napoli di fare la differenza.

Diego DEMME 6,5 – Fa buon filtro in mezzo al campo, con il solito lavoro sporco utile alla squadra. Nulla di clamorosamente eclatante però. Dall’83’ Stanislas LOBOTKA – sv.

Fabian RUIZ 7 – Un maestro in mezzo al campo nelle letture e nel palleggio, specialmente nel primo tempo. Il gol della ripresa impreziosisce la prestazione.

Hirving LOZANO 6,5 – Aiuta più di una volta nel recupero difensivo. Giocatore veramente rigenerato rispetto al passato, almeno dal punto di vista dell’aiuto alla squadra. Dal 67’ Matteo POLITANO 6,5 – Ingresso in un finale di gara dove il Napoli si limita a contenere e gestire, ha un lampo di genialità nel dribbling al portiere dopo il rimpallo fortunoso. E a qualcuno sarà certamente venuto in mente un paragone impossibile...

Piotr ZIELINSKI 7 – In evidente ripresa dopo la lunga assenza causa Covid-19, quando riesce a innescarsi palla al piede diventa spesso un pericolo. Molto bello l’assist perfetto per l’inserimento di Mertens nel primo tempo (che però non riesce a concludere in rete). Dal 78’ Eljif ELMAS – sv.

Lorenzo INSIGNE 7,5 – Si prende il premio di migliore in campo. Sblocca la gara con una bella punizione e guida a tutta la ripartenza che punta al 2-0. Un bell’omaggio dello ‘scugnizzo’ di casa nella serata dedicata in qualche modo all’idolo della città.

Dries MERTENS 6,5 – Torna a muoversi da 9, come nell’epoca di Maurizio Sarri. Un po’ arrugginito in questo fondamentale, gioca comunque una buona gara impreziosita nel finale dal regalo di Mirante. Dall’83’ Andrea PETAGNA – sv.

All. Gennaro GATTUSO 7 – E’ una squadra equilibrata è forte, che sa attaccare ma anche chiudere gli spazi. E’ una squadra che sa variare, che sfrutta le alternative. Nonostante il 3-0, per quanto prodotto nel primo tempo, è mancato un pizzico di cinismo. Dovesse trovare anche quello il Napoli diventerebbe davvero una seria contendente al titolo.

Le pagelle della ROMA

Antonio MIRANTE 4 – Non impeccabile sulla punizione di Insigne, dove parte con qualche secondo di ritardo. Prova a riscattarsi con la bella parata su Mertens ma anche sul gol del 2-0, seppur con l’attenuante della palla che passa in mezzo alle gambe di Juan Jesus, non fa una gran figura in termini di reattività. Chiude il pasticcio con la papera che porta al 3-0 di Mertens. Male.

Gianluca MANCINI 6 – Finché resta in campo gioca una partita attenta, senza particolari squilli. Dal 38’ JUAN JESUS 5 – Lento e a tratti impacciato, l’unica sua attenuante è nell’essere chiamato dentro quasi a freddo. Non può tenere però come scusante.

Bryan CRISTANTE 5 – Da centrale questa sera fatica, specie quando la Roma molla un po’ nel finale.

Roger IBANEZ 5 – A volte continua a essere un po’ troppo irruento nel suo gioco, con l’ossessiva ricerca dell’anticipo e del contato fisico.

Rick KARSDORP 6 – Prova a spingere, come lo si vede fare con costanza da settimane. La sua non è affatto una gara negativa, ma la realtà è che il Napoli gli mette sempre una pezza.

Lorenzo PELLEGRINI 5,5 – Un paio di errorini di troppo in uscita, un calo evidente nell’ultima mezz’ora di gara. Dal 79’ Borja MAYORAL – sv.

Jordan VERETOUT 5,5 – Anche lui non è pulitissimo stasera nella palla in uscita. Prende un colpo, ha problemi muscolari e si trascina come può fino all’intervallo. Dal 46’ Gonzalo VILLAR 6 – Entra con buona personalità piazzandosi davanti alla difesa.

Leonardo SPINAZZOLA 6,5 – Il migliore della Roma, che si affida stasera quasi esclusivamente alle sue discese. Il 4-0 subito dai suoi non ne cambia la sostanza: la sua è stata una partita ampiamente positiva.

PEDRO 5 – Decisamente meno positivo è Pedro, che dopo un paio di squilli iniziali combina poco e finisce con l’incespicare in qualche azione anche col pallone. Non da lui.

Henrikh MKHITARYAN 5 – Come per il ‘compagno’ di reparto Pedro, anche l’armeno stasera non è in serata. Ben controllato dal Napoli non riesce ad accendersi.

Edin DZEKO 5 – Deve ritrovare la condizione. E si vede. Mangiato a turno da Koulibaly e Manolas, il bosniaco non ne vede una. E se levi i due trequartisti più la punta, difficile tirare fuori qualcosa stasera dalla Roma. Dal 71’ Carles PEREZ 6 – Prova con qualche giocata al limite quando ne ha l’occasione. Venti minuti senza infamia e senza lodi.

All. Paulo FONSECA 5 – Paga la serata no di un reparto avanzato fuori forma e poco ispirato. L’emergenza in difesa per altro non aiuta. Insomma, ci sono sicuramente delle attenuanti per il tecnico della Roma, che però ha anche le sue colpe. Il Napoli infatti mette sotto i suoi anche tatticamente nel primo tempo; e non è una caso che le cose migliori la Roma le abbia fatte vedere a inizio ripresa, dopo gli aggiustamenti tattici tra cui un richiamo a un pressing e un baricentro più alto.

