Parma-Bologna, match della 21a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Tardini di Parma si è concluso col punteggio di 0-3. Gara arbitrata da Guida di Torre Annunziata, decisa dalla doppietta nel primo tempo di Musa Barrow (due assist di Sansone) e dalla rete di Orsolini nel recupero. Vediamo insieme i migliori e i peggiori del match, con tutte le pagelle.

===Le pagelle del PARMA===

Luigi SEPE 6 - Incolpevole sui gol subiti da Barrow e Orsolini. Nessuna parata.

Mattia BANI 5 - Insomma. Gioca sul centro destra, ma Sansone e Barrow lo superano diverse volte. (Dal 46' MAN 5,5 - Poco in partita, pochi guizzi. Troppo insicuro)

BRUNO ALVES 4,5 - Dovrebbe tenere la linea, ma pare totalmente fuori condizione. Lento e impreciso, fuori fase. Un mezzo disastro.

Yordan OSORIO 5,5 - Ha forza e spirito, ma non riesce a leggere i movimenti di Barrow.

Andrea CONTI 5 - Anonimo, timido, preso d'assalto da Dijks.

Juraj KUCKA 6 - Ci prova da fuori in un paio di occasioni. Combatte, lotta, mette come sempre tutto in campo. Non meritava la sostituzione. (Dal 82' HERNANI SV)

Gaston BRUGMAN 5,5 - Un bel sinistro da fuori ben parato da Skorupski. Unico lampo in una gara nel complesso opaca e giocata sotto ritmo. (Dal 55' CYPRIEN 6 - Qualcosina fa vedere. Un bel tiro, alcune aperture)

Jasmin KURTIC 5 - Mezz'ala o trequartista, poco cambia: non sembra piú lui. Statico e appannato. (Dal 70' MIHAILA 5,5 - Porta brio, dinamismo, ma si divora il gol che avrebbe potuto riaprire il match)

Riccardo GAGLIOLO 5,5 - Ci mette l'anima nelle due fasi, ma commette troppi falli.

Andreas CORNELIUS 5 - Non ci siamo. I difensori del Bologna gli prendono agevolmente le misure. Mai pericoloso. (Dal 55' ZIRKZEE 6 - Qualcosa fa vedere. Un paio di sponde ottime, ha fisico e tecnica)

GERVINHO 5 - Non trova spazi per azionare la sua velocitá, non riesce a incidere.

ALL. Roberto D'AVERSA 5 - Parma involuto, messo male in campo, poco pericoloso. Con queste partite si prende l'autostrada per la B.

===Le pagelle del BOLOGNA===

Lukasz SKORUPSKI 6,5 - Molto bravo in tuffo sul mancino di Brugman nel primo tempo. Bene anc he nella ripresa su due tentativi da fuori.

Takehiro TOMIYASU 6,5 - A destra, attento, bravo nei raddoppi su Gervinho.

DANILO Larangeira 6,5 - In versione "ci penso io". Si immola, respinge e di testa le prende tutte.

Adama SOUMAORO 6,5 - Doti fisiche importanti, molto concentrato, non concede nulla a Cornelius.

Mitchell DIJKS 6,5 - A sinistra, spinge, si propone, ci crede.

Jerdy SCHOUTEN 6,5 - Regia, impostazione e ottimi tempi. Ha mezzi per crescere ancora molto.

Mattias SVANBERG 6,5 - In mediana, disturba e recupera. Si trova bene con Schouten. Ammonito, era diffidato, sará squalificato. (Dal 66' DOMINGUEZ 6 - Nel finale, con ordine e disciplina. Regge bene in mezzo)

Andreas SKOV OLSEN 6,5 - A tratti molto bene. Quando si allarga e accelera, Bruno Alves non lo tiene. Bene anche nei ripiegamenti. (Dal 66' ORSOLINI 6,5 - Entra, spreca un paio di contropiedi e poi nel recupero al terzo tentativo sigla il 3-0)

Roberto SORIANO 7 - Sempre utile il suo movimento tra le linee. Fa da raccordo da centrocampo e attacco. Suo l'assist per Orsolini.

Nicola SANSONE 7 - Frizzante, vivace, autore dei due assist per Barrow. Cosí nel vivo di gioco non lo si vedeva da tantissimo tempo. (Dal 66' VIGNATO 6 - Nel finale, allunga il Bologna e prova a colpire)

Musa BARROW 7,5 - Primo gol di testa, secondo con un mancino super. Acquisisce fiducia e diventa imprendibile. Molto, molto bene. (Dal 82' PALACIO SV)

ALL. Sinisa MIHAJLOVIC 7 - Bel Bologna. Sicuro, determinato, ordinato. Vittoria importante, anche per il morale.

