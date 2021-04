Roma-Bologna, match della 30a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Olimpico di Roma si è concluso col punteggio di 1-0 grazie alla rete di Borja Mayoral sul finale di primo tempo. Vediamo insieme migliori e peggiori del match.

Classifiche e risultati

Serie A Basta un guizzo di Mayoral: Roma-Bologna 1-0 4 ORE FA

===Le pagelle della ROMA===

Antonio MIRANTE 6,5 - Bravo in uscita, reattivo su Soriano e Barrow nel primo tempo.

Gianluca MANCINI 7 - Capitano, guida, sicuro, attento, lucido. Molto bene.

Federico FAZIO 6 - Mobilità limitata, ma grande attenzione. Si allarga bene su Skov Olsen,

Roger IBANEZ 6,5 - Centrale, un passo indietro per coprire sulle diagonali. Molto reattivo.

Bryan REYNOLDS 6 - Timido e un po' in ombra, ma non commette errori e migliora nel secondo tempo. (Dal 76' KARSDORP SV)

Gonzalo VILLAR 6,5 - In mezzo, prova a dare ritmo, va al tiro. Ha voglia ed elettricità.

Amadou DIAWARA 6 - Centrale di centrocampo, baluardo davanti alla difesa. Non verticalizza, ma copre bene. (Dal 68' VERETOUT 6 - Entra bene in partita. Con lui la Roma cresce in personalitá)

BRUNO PERES 6,5 - A sinistra, si adatta, spinge e ci prova sempre.

CARLES PEREZ 5,5 - Tra le linee non incide. Si abbassa parecchio per ricevere palla, ma non trova mai la giocata giusta. (Dal 76' PELLEGRINI SV)

PEDRO 5,5 - Impreciso e falloso. Vorrebbe spaccare il mondo, ma non ha il passo per farlo. (Dal 68' MKHITARYAN 6 - Subito al tiro, subito convinto, subito in evidenza. Sará determinante il suo pieno recupero in questo finale di stagione)

BORJA MAYORAL 6,5 - Alla prima palla buona colpisce. Attaccante di "scorta" che si fa sempre trovare pronto. Buoni movimenti in profonditá. (Dal 84' PASTORE SV)

ALL. Paulo FONSECA 6,5 - Roma al risparmio, ottimo turnover. Qualche rischio di troppo nel primo tempo, gestione serena nella ripresa.

L'esultanza di Borja Mayoral dopo il gol - Roma-Bologna Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

===Le pagelle del BOLOGNA===

Lukasz SKORUPSKI 5,5 - Un po' in ritardo nell'uscita su Mayoral. Si fa sorprendere.

Lorenzo DE SILVESTRI 6 - A destra, spesso diventa il terzo dietro seguendo Pedro. Pochi fronzoli, tanta sostanza. Esce per un problema fisico. (Dal 60' ANTOV 6 - Mezz'ora convincente. Ha mezzi tecnici e fisici. Merita spazio)

DANILO 5 - Commette un errore grave su Mayoral: sbaglia il tempo sul lancio da dietro e non trova il pallone, permettendo allo spagnolo di involarsi.

Adama SOUMAORO 6,5 - Bravo di testa e sui palloni alti. Non si deconcentra.

Mitchell DIJKS 6 - A sinistra, grande spinta, grande falcata nel primo tempo. Cala molto nella ripresa.

Jerdy SCHOUTEN 6 - In mezzo è il più lucido. Gioca di prima, trova spesso Soriano tra le linee. Esce stanchissimo e dopo un paio di errori in impostazione. (Dal 77' DOMINGUEZ SV)

Mattias SVANBERG 5 - Un paio di tiracci da fuori, qualche contrasto, alcune imprecisioni. (Dal 69' JUWARA 6 - Entra, punta l'uomo, crossa. Con voglia)

Andreas SKOV OLSEN 5 - A destra, viene marcato attentamente da Fazio e Peres. Atteggiamento un po' deludente, sempre a testa bassa. (Dal 60' ORSOLINI 5,5 - Insomma. Non trova continuitá, viene fermato, disinnescato subito)

Roberto SORIANO 6,5 - Uno dei migliori del Bologna. Impegna Mirante, accelera, sempre nel vivo.

Musa BARROW 6 - Si accende a tratti, ma quando lo fa crea sempre qualcosa. Esce a sorpresa dopo un'ora. (Dal 60' SANSONE 6 - Un paio di buoni cross in mezzo, un paio di guizzi di rilievo)

Rodrigo PALACIO 5 - Lento, abulico, anticipato di continuo da Mancini e Ibanez, in difficoltá sui palloni alti. A una certa età forse bisognerebbe avere il coraggio di fare un passo indietro. Inspiegabile come rimanga in campo tutta la partita.

ALL. Sinisa MIHAJLOVIC 6 - Il Bologna gioca una buona partita, ma ancora una volta concretizza poco rispetto a quanto produce. Non convincono alcuni cambi, Barrow su tutti.

Maggiore, il jolly di Spezia e Italia U21 che piace alla Roma

Euro 2020 De Rossi ricoverato per polmonite: "Siamo ottimisti" IERI A 09:08