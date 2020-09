Bartosz BERESZYNSKI 5: malissimo sulla destra, lungo la quale si fa notare unicamente per interventi scomposti e continue proteste arbitrali.

Omar COLLEY 5,5: l'unica cosa buona che combina è il gol, di testa (il suo primo in Serie A), per il momentaneo 2-0 su assist di Candreva. Poi è un susseguirsi di retropassaggi malandrini ed erroracci di posizionamento al centro della difesa.

Antonio CANDREVA 7: prestazione straordinaria e bruscamente interrotta dalla sostituzione, sul punteggio di 2-1. Un cross col contagiri per Colley e tanti altri per tutto il reparto offensivo. Appena arrvato dall'Inter, la sua prestazione è stata davvero positiva.

Dal 59' Fabio Depaoli 6: entra col piglio giusto, servendo a Jankto la palla del possibile 3-2, tuttavia annullata per essere partito in offside.

Jakub JANKTO 6: buona lena sulla sinistra. Va a segno all'85' a porta vuota, ma tutto viene invalidato per il fuorigioco di Depaoli.

Federico BONAZZOLI 6: preciso assist basso per Quagliarella. Gioca una buona ora di gioco. Gli ultimi 15', però, sono un po' in sordina.

Dal 63' Gaston Ramirez 6: mette in campo qualità quando, però, la fase offensiva blucerchiata sembra in totale confusione.

Dall'84' Manolo Gabbiadini sv: subito un palo, ma sono troppo pochi i minuti giocati per giudicarlo.

Mister Claudio RANIERI 5: Candreva andava assolutamente lasciato in campo, di birra in corpo ce n'era ancora parecchia al 59' e sul 2-1.

Gaetano LETIZIA 7,5: scorribande ininterrotte sulla destra e, come una ciliegina sulla torta, la rasoiata che - all'88' - regala la grande gioia a Filippo Inzaghi e alla Strega.

Luca CALDIROLA 8: sembra strano, ma - complice una lunga esperienza in Bundesliga - quella del Masrassi è stato l'esordio in Serie A a 29 anni suonati. Una doppietta, da centrale difensivi, non è affatto male...