Lorenzo TONELLI 5,5: non sempre riesce ad averla vinta su Scamacca.

Maya YOSHIDA 6,5: prestazione di grande precisione, sia in fase difensiva che in disimpegno.

Morten THORSBY 6,5: è uno dei pochi, nel secondo tempo, a spiccare per dinamismo e inserimenti preziosi, dialogando bene coi propri compagni.

Albin EKDAL 6: prova di sostanza e quantità in mezzo al campo. Gioca un'ora abbondante di grande intensità e viene sostituito esausto.

Dal 66' Adrien Silva 6: il portoghese ex Leicester City mantiene gli equilibri a metà campo.

Dal 74' Antonio Candreva 5,5: ha una ghiotta occasione in combinazione con Thorsby, all'88', ma calcia alto sopra la traversa.

Gaston RAMIREZ 6,5: perfetto il suo tracciante per Jankto in occasione dell'1-0 dello slovacco. Grande qualità, come al solito.