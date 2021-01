Spezia-Sampdoria, match della 17a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Picco di La Spezia si è concluso col punteggio di 2-1. In gol Terzi su assist di Chabot, Candreva su assist di Jankto e Nzola su calcio di rigore (fallo di Thorsby su Pobega). Gara arbitrata da Piccini di Forlí. Vediamo insieme le pagelle, con i migliori e peggiori del match.

Ivan PROVEDEL 6,5 - Sicuro nel primo tempo su Keita e Thorsby. Sempre bravo in uscita.

Luca VIGNALI 6 - A destra. Bene in fase offensiva, male quando Jankto si allarga dal suo lato e punta. Da un suo cross nasce l'azione del rigore a favore. ( Dal 80' FERRER SV )

Claudio TERZI 7 - Ritrova il gol in Serie A. Premio meritato. Gioca d'anticipo su Keita, sui palloni alti domina.

Julian CHABOT 7 - Assist per Terzi con una sponda aerea perfetta. Tosto e sicuro dietro.

Riccardo MARCHIZZA 5,5 - Richiamato di continuo da Italiano, perde spesso la posizione e perde anche Candreva in occasione dell'1-1. Prova incolore.

Tommaso POBEGA 6,5 - Ci prova sempre, o da fuori o in inserimento. Si procura il rigore del 2-1. ( Dal 89' ERLIC SV )

Emmmanuel GYASI 5,5 - Non trova mai la zona giusta. Si nasconde, non cerca mai la giocata.

M'Bala NZOLA 7 - Pericolo costante in mezzo all'area di rigore. Tiene in apprensione Colley e Yoshida, impegna Audero. Poi trasforma con freddeza il rigore del 2-1: nove delle ultime 14 reti dello Spezia portano la sua firma. ( Dal 80' PICCOLI SV )

ALL. Vincenzo ITALIANO 7 - Bello Spezia. Ordinato, frizzante, pericoloso. Sta insistendo e sta trovando risultati.

Claudio Terzi segna il gol dell'1-0 in Spezia-Sampdoria

Emil AUDERO 6 - Sicuro quando viene chiamato in causa. Non ha colpe sui gol subiti.

Bartosz BERESZYNSKI 6 - A destra, non demerita e spesso si propone. Buona intesa da quel lato con Candreva.

Maya YOSHIDA 5,5 - Soffre la fisicitá di Nzola, ci mette esperienza, ma non basta.

Omar COLLEY 5 - Non dá l'impressione di essere sicuro. Spesso sbaglia in impostazione.

Tommaso AUGELLO 6 - Abbastanza bene dal suo lato. Non soffre dietro e dá manforte a Jankto davanti.

Morten THORSBY 5,5 - Porta la borraccia a tutti. Corre, raddoppia si sacrifica. Troppa generositá non gli consente la luciditá necessaria, come in occasione del fallo da rigore su Pobega.