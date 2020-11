=== Torino ===

Salvatore SIRIGU 4: pesantissime responsabilità sia sulla punizione di Sergej Milinkovic-Savic che sul gol finale di Caicedo, in cui viene battuto addirittura in tunnel.

Serie A Apoteosi Lazio tra il 96' e il 98': Torino battuto 4-3 2 ORE FA

Mërgim VOJVODA 6,5: ha il grande merito di salvare, a porta sguarnita, un a girata rasoterra di Akpa Akpro.

Dal 70' Wilfred Singo 6: subito a grandi velocità sulla corsia di competenza.

BREMER 5,5: bello il gol in tuffo di testa, senza dubbio, ma in marcatura è un disastro.

LYANCO 4: stesso discorso del compagno di reparto, nonché nazionale. Solo che senza reti realizzate a referto.

Ricardo RODRIGUEZ 5: macchinoso sulla sinistra, pressa oltretutto molto poco. E' davvero l'uomo giusto per Giampaolo?

Soualiho MEITE 6: corsa e impegno a metà campo. A inizio gara ci prova pure dalla distanza con un tentativo davvero apprezzabile.

Tomas RINCON 4,5: eccessivamente falloso. Commette fallo su Correa concedendo a Sergej Milinkovic-Savic la punizione del 2-2. E da una sua sbracciata su Lucas Leiva, nasce la punizione che dà il "la" al 3-4 firmato Caicedo.

Karol LINETTY 5,5: bene nel primo tempo, in cui impegna Reina a una difficile parata coi piedi. Nella ripresa manca di fare quella diga indispensabile richiestagli da Giampaolo.

Sasa LUKIC 7: grinta a tutto spiano dell'ex Levante, che attacca ogni pallone, anche quello dell'illusorio 3-2 all'87', quando lo soffia sotto il naso di Hoedt sugli sviluppi di una rimessa laterale difensiva biancoceleste.

Simone VERDI 6: suo l'assist vincente dalla bandierina per Bremer, ma anche l'incredibile errore da metri zero sull'assist dalla sinistra di Belotti al 55'.

Dal 71' Nicolas Nkoulou 5: entra per chiudere ogni boccaporto, finisce per causare il rigore che apre alla controrimonta in extremis della Lazio.

Andrea BELOTTI 7: un rigore conquistato e realizza. Tantissima generosità su ogni pallone. Il solito "Gallo", insomma, costretto a uscire al 76' per un dolore al ginocchio destro.

Andrea Belotti - Torino-Lazio Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

Dal 76' Federico Bonazzoli 6: subito propositivo dalle parti di Reina.

Mister Marco GIAMPAOLO 5: sprazzi di un buon Toro, vero. Ma il reparto difensivo è qualcosa di catastrofico e su cui lavorare attentamente, sempre se gli verrà concesso altro tempo...

=== Lazio ===

Pepe 5: esce un po' a vuoto su Lukic al minuto 87'.

Luiz FELIPE 6,5: si sacrifica parecchio ed è preciso negli interventi, a differenza dei suoi compagni di reparto.

Wesley HOEDT 4,5: ha il merito di concedere la sponda per Caicedo al 98', ma su Lukic la combina troppo grossa, facendosi soffiare la palla da sotto gli occhi sugli sviluppi di una rimessa laterale a favore.

Francesco ACERBI 5: male in marcatura su Bremer al minuto numero 19'.

PATRIC 6,5: assist al bacio per Andreas Pereira, un gol sfiorato poco più tardi, e tantissima corsa lungo la corsia destra.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 7,5: scatenato a metà campo, oltre a sorprendere Sirigu su punizione dal limite in occasione del 2-2, è il riferimento numero uno della Lazio in zona nevralgica.

Milinkovic-Savic esulta in Torino-Lazio Credit Foto Getty Images

Marco PAROLO 5,5: qualche fallo e imprecisione di troppo a metà campo. Gli manca, inoltre, il cambio di passo.

Dal 46' Lucas Leiva 6: mette tutta la sua esperienza al servizio della linea mediana di Simone Inzaghi.

Andreas PEREIRA 6: segna il gol che stappa la partita ma, in generale, l'ex Manchester United - alla prima da titolare dopo quasi un anno di panchina - si fa notare molto poco se non per il rigore che causa atterrando Belotti in area di rigore.

Dal 46' Jean-Daniel Akpa Akpro 6,5: sfiora la rete del 2-3 con un rasoterra salvato da Vojvoda sulla linea. In più, recupera un quantitativo di palloni smisurato a metà campo.

Mohamed FARES 6: corre a tutta fascia confezionando discreti palloni lungo l'out di sinistra.

Dall'81' Danilo Cataldi: sv.

Joaquin CORREA 6,5: guadagna con grande intelligenza la punizione che vale il 2-2. Non segna, ma è molto prezioso il suo lavoro in pressing.

Dal 73' Felipe Caicedo 7: una sua girata sottoporta a tempo scaduto, vale la concessione del penalty del 3-3. Mente una zampata al 98', l'insperata vittoria in rimonta. Cosa chiedergli di più?

Vedat MURIQI 6: gran bel cross per Patric, in occasione del gol di Andreas Pereira. Poi, tanto sacrificio per il reparto offensivo, senza però mai pungere dalle parti di Sirigu.

Dal 57' Ciro Immobile 7: al rientro in campo, da subentrato guida i suoi alla rimonta, con spirito e freddezza dagli undici metri.

Mister Simone INZAGHI 6,5: azzecca tutti i cambi ma, anch'egli come Giampaolo, deve lavorare molto sul lavoro della retroguardia.

Inzaghi: "Caos Juve-Napoli? Si crea un precedente..."

Serie A Apoteosi Lazio tra il 96' e il 98': Torino battuto 4-3 2 ORE FA