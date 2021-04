Torino-Napoli, match della 33a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Olimpico Grande Torino si è concluso col punteggio di 0-2. Decisivi i gol nel primo tempo di Bakayoko e Osimhen. Azzurri al momento alla pari della Juventus: successo fondamentale in ottica Champions. Vediamo insieme migliori e peggiori.

===Le pagelle del Torino===

Salvatore SIRIGU 6,5 - Un po' sorpreso sul tiro da fuori di Bakayoko. Molto bravo poi nel secondo tempo due volte su Osimhen e su Lozano.

Armando IZZO 5,5 - Deve allargarsi su Insigne, che lo mette un po' in difficoltà.

Nicolas NKOULOU 5 - Perde lui il pallone sanguinoso che costa il raddoppio di Osimhen. Errore grave, da quale non si riprende più. (Dal 57' BUONGIORNO 6 - Entra, fa il suo, senza demeritare e senza commettere errori)

BREMER 6 - Il migliore dietro. Mette pezze ovunque e in alcuni casi ha il passo per reggere le accelerazioni di Osimhen.

Wilfried SINGO 6 - A destra. Fresco e vivo. Attacca Hysaj, crossa, va al tiro. Non male. (Dal 71' BONAZZOLI 5,5 - Non entra bene nel match. Statico e poco vispo)

Tomas RINCON 5 - Travolto dalla mediana azzurra. Perde palloni, perde contrasti, non convince.

Rolando MANDRAGORA 4,5 - Asfissiato da Zielinski, che gli toglie respiro e idee. Non lo prende mai. Nella ripresa viene anche espulso per doppia ammonizione.

Cristian ANSALDI 5,5 - Politano è un incubo nel primo tempo. Lo salta, lo dribbla, mette in evidenza le sue lacune difensive. Nella ripresa trova pronto Meret. (Dall'85' BASELLI SV)

Simone VERDI 5 - Gioca da mezz'ala più che da trequartista. Sui piazzati sempre temibile, in movimento non crea mai superiorità. Ammonito per un fallo in ritardo su Politano. (Dal 57' LINETTY 5 - Non si vede, non recupera, non si propone. Occasione sprecata)

Antonio SANABRIA 4,5 - Un fantasma. Anticipato, fermato, senza acuti. 90 minuti di nulla.

Andrea BELOTTI 6 - Solita prova di sostanza. Si allarga, si abbassa, per aiutare i compagni. In area riceve pochi palloni giocabili. (Dal 71' ZAZA 5,5 - Non in partita con la solita veemenza. Si nota poco)

ALL. Davide NICOLA 5 - Torino arrendevole, distratto, colpito di continuo. Brutta prova.

Victor Osimhen abbracciato da Di Lorenzo e Zielinski, Torino-Napoli, Getty Images Credit Foto Getty Images

===Le pagelle del Napoli===

Alex MERET 6,5 - Un solo intervento importante, ma decisivo, su Ansaldi. Reattivo.

Giovanni DI LORENZO 6,5 - Molto bene a destra. Si propone, si sovrappone, attacca e copre. Buona prova.

Amir RRAHMANI 7 - Sicuro sui palloni alti, bel duello con Belotti.

Kalidou KOULIBALY 6,5 - Un paio di sbavature, ma non costano caro. Solita stazza che irretisce chiunque. Con Sanabria ha vita facile.

Elseid HYSAJ 6,5 - A sinistra, soffre un po' il passo di Singo all'inizio, ma poi prende le misure e gioca un'ottima ripresa.

Diego DEMME 6,5 - Regia diligente e precisa. Spalleggia Bakayoko e copre ogni varco.

Tiémoué BAKAYOKO 7,5 - Il gol è una perla, per preparazione e conclusione. In mezzo domina, fisicamente e mentalmente. (Dal 85' RUIZ SV)

Matteo POLITANO 6 - Con una grande azione sfiora il gol. Prova sempre ad azionare il suo mancino velenoso, ma poi Ansaldi gli prende le misure. (Dal 59' LOZANO 6 - Entra, impegna Sirigu, sgomma a destra)

Piotr ZIELINSKI 6,5 - Un palo, le solite accelerazioni, scambi di prima, guizzi, giocate in serie. In uno stato di forma eccellente. (Dal 59' MERTENS 5,5 - Insomma, non un grande impatto. Due volte impreciso al tiro)

Lorenzo INSIGNE 6,5 - Si vede poco nel primo tempo, visto che il Napoli attacca piú dall'altro lato. Nella ripresa sale in cattedra, sfiora il gol, colpisce un palo. (Dal 85' ELMAS SV)

Victor OSIMHEN 7 - Subito in gol. In campo aperto puó sfruttare le sue doti da velocista. Pericoloso e in ripresa. (Dall'80' PETAGNA SV)

ALL. Gennaro GATTUSO 7 - Gran bel Napoli. Dominante, convinto, bello da vedere. 26 tiri, punteggio fin troppo contenuto.

