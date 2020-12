Il Torino di Marco Giampaolo continua nel suo infinito momento di crisi, terzo successo di fila per i friulani di Gotti. Torino-Udinese, match della 11a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Olimpico Grande Torino si è concluso col punteggio di 2-3. I marcatori: Pussetto, De Paul, Belotti, Bonazzoli e Nestorovski. Vediamo insieme migliori e peggiori del match.

===Le pagelle del TORINO===

Salvatore SIRIGU 5,5 - Non ha colpe sui gol subiti, ma non ne evita nemmeno uno.

LYANCO 4,5 - Incredibile come possa essere considerato l'unico inamovibile nella difesa del Torino. Sbaglia tutto. Posizione, tempi, appoggi. Un mezzo disastro.

Nicolas NKOULOU 5,5 - Prova a mettere pezze ovunque, ma paga dazio in velocitá con Pussetto. Comunque aveva giocato meglio lui di Lyanco. (Dal 46' IZZO 5,5 - Insomma anche lui. Perde il movimento di Pereyra sul gol di Nestorovski. Un po' arrugginito.)

Ricardo RODRIGUEZ 5 - Non ha né passo né competenze per fare il terzo di una diesa a tre. Tant'é che soffre di continuo. Colpisce una traversa su punzione, aveva calciato molto bene.

Wilfried SINGO 5,5 - Meno brillante e vibrante rispetto alle ultime uscite. Non va mai al cross.

Soualiho MEITÉ 5 - Pasticcione e poco convinto. Perde il pallone da cui nasce l'azione del gol di Pussetto. (Dal 46' LUKIC 6 - Porta sicuramente qualitá ed energia. Nel finale non riesce a incidere)

Tomas RINCON 5,5 - Non ha le qualitá per fare il play. Ci mette impegno, dedizione, ma nell'impostazione risulta inefficace.

Karol LINETTY 5,5 - Anche lui sempre in battaglia e sempre combattivo. Non trova mai l'inserimento giusto.

Mergim VOJVODA 4,5 - Testa bassa, poca personalitá, tanta paura, poca fiducia. Molto molto male. (Dal 63' GOJAK 5,5 - Entra, ma non si vede. Nessuna idea, nessuno spunto degno di nota)

Andrea BELOTTI 7 - Lui non sbaglia mai l'approccio. Prestazione ottima: un gol, un assist, la solita grande voglia di trascinare i suoi compagni e il suo Torino. Gol numero 100 con la maglia granata.

Simone ZAZA 5 - Irritante. Non la vede mai, viene sempre anticipato. Sostituito all'intervallo. (Dal 46' BONAZZOLI 7 - Che impatto nel match. Un gol, un assist, tante buone giocate. Forse si é guadagnato una maglia da titolare)

ALL. Marco GIAMPAOLO 5 - Torino impresentabile nel primo tempo. Bene i cambi e la scossa nella ripresa, ma poi crolla ancora. Un ko che fa scricchiolare ancora di piú la sua panchina giá traballante.

===Le pagelle dell'UDINESE===

Juan MUSSO 6 - Mai impegnato seriamente, non puó nulla sui gol subiti. Ammonito per perdita di tempo.

Kevin BONIFAZI 6,5 - Molto bene. Grintoso, tosto, solido. Ruba la palla nell'azione del gol di De Paul. Sbaglia poco dietro.

Bram NUYTINCK 6,5 - 40 minuti perfetti. Sempre in anticipo, stoppa due volte Zaza. Poi il guaio muscolare. (Dal 42' Rodrigo BECAO 5,5 - Un po' distratto sul pareggio di Bonazzoli. Un paio di falli di troppo)

SAMIR 5 - Da una sua follia difensiva si riapre il match. Sbaglia e Bonazzoli gli ruba il pallone. Errore grave.

STRYGER LARSEN 6 - A destra, con attenzione e dedizione. Dalla sua parte non si passa.

Rodrigo DE PAUL 7 - Come sempre prova positiva. Segna un bel gol, si fa sempre trovare pronto, al centro dell'Udinese. Cuore pulsante.

WALACE 6 - In mezzo, fa la diga, sostiene il centrocampo e tiene la posizione. (Dal 61' MANDRAGORA 5,5 - Non é in condizione e si vede. Fatica a trovare il ritmo)

Roberto PEREYRA 7 - Due assist e tanta fantasia. Guizza tra le linee, si inserisce, porta dinamismo e qualitá. Esce stremato. (Dal 81' MAKENGO SV)

Marvin ZEEGELAAR 6,5 - Dal suo lato Singo viene disinnescato. Bene le due fasi.

Ignacio PUSSETTO 7,5 - Il migliore in campo. Imprendibile per Lyanco e per tutti i difensori granata. Segna un bel gol, ne sfiora altri due. Gran partita, quando ha campo fa sempre male. (Dal 81' LASAGNA SV)

Gerard DEULOFEU 6,5 - Prova positiva. Un'ora vispa, rapida, nella quale serve anche un assist a Pussetto. Esce molto stanco. (Dal 61' NESTOROVSKI 7 - Entra e timbra il gol-partita. Reattivo e determinato)

ALL. Luca GOTTI 7 - Udinese molto organizzata e devastante in contropiede. Ha trovato un ottimo assetto. Due minuti di follia non compromettono il risultato, che é stato meritato.

