Udinese-Genoa, match dell'8a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio "Dacia Arena" si è concluso col punteggio di 1-0. Gara arbitrata da Gianpaolo Calvarese di Teramo. L'Udinese di Luca Gotti in virtù di questo risultato sale a 7 punti scavalcando proprio il Genoa, che resta a quota 5. E' Rodrigo De Paul a decidere il match al minuto 35. Al 95' annullato il possibile 1-1 a Gianluca Scamacca. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.